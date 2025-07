FuPa-Schnellcheck: Meiderich 06/95 II will sich in der B-Liga beweisen

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten?

Roman: Nachdem wir unser Pressing letztes Jahr stark verbessert haben, wollen wir es diese Saison weiter perfektionieren. Mit den Abgängen von Sener und Ringewitz fehlen uns zwei unserer besten Torschützen, deshalb muss der Abschluss auch wieder verstärkt werden. Auch das Verhalten bei Ecken gegen uns muss verbessert werden.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Roman: Louis Runge, sowie Jordan Rössler, beides junge Spieler mit unglaublich viel Potenzial!

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Roman: Regelmäßige Mannschaftsabende (vier bis sechs Wochen) und nach dem Training auch mal länger zwei, drei Bierchen trinken und quatschen. Dazu gegenseitig motivieren und pushen, wenn mal etwas nicht klappt.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Roman: Einige Spiel in Unterzahl dennoch zu gewinnen, durch unbedingten Willen und sportlichen Zusammenhalt. Dazu auch eine Abschlussfahrt zu organisieren, an der alle Spaß hatten (Eine Hälfte war für "Malle"/die andere für Center Parcs, am Ende wurde es Center Parcs).

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Roman: Wir hoffen, dass unsere Fans uns in der kommenden Saison weiterhin so unterstützen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben, auch wenn es mal schlechter läuft.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Roman: Letzte Saison war es Raphael Senner und wenn er mal nicht da war, dann ich. Diskussionen gibt es nicht so viel, da die meisten House/Techno hören. Nach einem gewonnenen Spiel darf es dann auch Schlager sein und keiner hat ein Problem damit.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Roman: Einer davon ist, als Jerome Schmidt nachts nackt durch den Center Parcs (Abschlussfahrt) gerannt ist.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Roman: Max Heck, Nico Schumacher und Sascha Gebauer stehen an der Spitze. Wer nicht zuhört, würde mir keiner einfallen.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Roman: Schwierige Frage. Ich wüsste tatsächlich nicht, wer ein schräges Hobby hat.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Roman: Wir als Team zusammenhalten und uns klarmachen, dass wir auch mal das ein oder andere Spiel verlieren werden.

Beantworte den FuPa-Schnellcheck für Deine Mannschaft

Wird geladen…

____

Folgt FuPa auf WhatsApp Zuletzt möchten wir nochmal auf den FuPa-WhatsApp-Dienst aufmerksam machen. Wer weder Facebook noch Instagram nutzt oder zusätzlich noch über einen weiteren Kanal FuPa-Nachrichten empfangen möchte, kann der Niederrhein-Community bei WhatsApp beitreten - hier gibt es alle Informationen.