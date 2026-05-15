 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FuPa schickt dich zum Pokalfinale nach Berlin

Gewinnspiel: 3x2 Tickets für das Pokalfinale FC Bayern München gegen VfB Stuttgart zu gewinnen

von Redaktion · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Durch einen 2:0-Erfolg in Leverkusen zog der FC Bayern erstmals seit 2020 wieder ins Finale nach Berlin ein.
Durch einen 2:0-Erfolg in Leverkusen zog der FC Bayern erstmals seit 2020 wieder ins Finale nach Berlin ein. – Foto: Schäfer

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa 3x2 Tickets für das Pokalfinale FC Bayern München gegen VfB Stuttgart am Samstag, 23.05.2026 (20.00 Uhr) in Berlin. Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Montag, 18.05.26 um 09.00 Uhr!

Wichtig:

Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Post zugeschickt!