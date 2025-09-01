– Foto: Montage FuPa

FuPa sagt Danke – Liveticker-Aktion im September! Macht mit und gewinnt unvergessliche VIP-Erlebnisse und weitere tolle Preise

Unsere FuPa-Liveticker machen den Amateurfußball erst richtig lebendig. Ohne euch, liebe Livetickerer, wären spannende Spielverläufe und aktuelle Ergebnisse nicht so leicht für alle Fans, Spieler und Vereine nachzuverfolgen. Euer täglicher Einsatz ist unbezahlbar – dafür möchten wir einfach mal Danke sagen!

Deshalb haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt: im September verlosen wir VIP-Erlebnisse und viele weitere tolle Preise – exklusiv für alle, die ein Spiel auf FuPa livetickern. Egal, ob ihr neu dabei seid oder schon seit Jahren fleißig tickert, jede Teilnahme zählt! So funktioniert’s:

1. Wähle ein Spiel im September auf FuPa aus.

2. Tickere das Spiel live auf FuPa.

3. Je mehr Spiele du tickerst, desto höher sind deine Chancen auf die Gewinne!

Jetzt mitmachen:

🏆 Wir verlosen unter anderem VIP-Erlebnisse und vieles mehr!

📢 Was die Preise genau sind – Bald mehr. Wir enthüllen sie step-by-step…

✍️ Einfach unter dem Instagram-Beitrag auf dem FuPa-Hauptkanal schreiben, welches Spiel du (im September) getickert hast. 💬 Extra-Spaß für Wortakrobaten

Du hast coole Livetickersprüche gefunden oder selbst einen richtigen Bänger rausgehauen? Dann schick uns die gerne zu – für die besten Liveticker-Sprüche gibt’s eine kleine Überraschung!

📧 social@fupa.net oder per DM an unseren FuPa Instagram-Hauptkanal.