FuPa Retro: wisst ihr noch wer 2001 Meister wurde? Der FuPa-Rückblick auf die Saison 2000-2001 in der damaligen Nationaldivision

Jeunesse Esch vor Avenir Beggen? Könnte 2001 durchaus noch eine denkbare Variante gewesen sein, doch zu der kam es erstaunlicherweise nur in der Abstiegsgruppe B der Play-Offs. In der Titelgruppe mischte sich der CS Hobscheid unter die Großen, Meister wurde aber Düdelingen, dies vor dem CSG!

Die BGL Ligue bzw. Nationaldivision liegt auf FuPa aktuell rückwirkend bis eben 2000-2001 vor, die Ehrenpromotion und andere untere Ligen teilweise immerhin bis 2013-2014. In Sommer- und Winterpause versuchen wir stets, die eine oder andere Saison der Nationaldivision nachzupflegen. Aufgrund teils unvollständig vorhandener Daten wird dies für andere Ligen aber schwieriger, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht. Wir bitten dies zu berücksichtigen. Die Chroniken aller Ligen findet ihr übrigens in der Liga-Ansicht ganz rechts:

Mehr Statistiken?

Statistik-Freunde und Vereinsverwalter aufgepasst: in den Spielplänen der historischen Saisons auf FuPa könnt ihr wie bei den aktuell laufenden Meisterschaften auch Statistiken nachpflegen. Am einfachsten geschieht dies über das Anklicken der Mannschaft in der jeweiligen Tabelle (im aktuellen Fall müssen die reguläre Runde und die Play-Offs separat behandelt werden) und dann über den bekannten "Bearbeiten"-Button (Bleistift-Symbol). Damit landet man direkt in der Mannschaft der ausgewählten Saison, wo man Kader, Spieldaten usw. eingeben kann.