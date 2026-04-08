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FuPa präsentiert euch die neuesten Fotos im April 2026
Die Fotografen von FuPa Niederrhein sind auch im April 2026 wieder fleißig mit ihren Kameras unterwegs. FuPa präsentiert euch die neuesten und aktuellsten Galerien des Monats!
von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Dieser Tage gibt es auch viele Pokalfotos - wie hier: SF Neuwerk gewinnt gegen den Rheydter SV den Pokal! – Foto: Markus Verwimp