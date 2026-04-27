 2026-04-23T13:43:33.969Z

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FuPa präsentiert euch die neuen Fotos zum 27. April 2026

Auch an diesem Wochenende waren die FuPa-Fotografen wieder fleißig am Niederrhein unterwegs und haben Schnappschüsse von der Kreisliga C bis zur Oberliga, bei den Frauen und Junioren hochgeladen.

von André Nückel · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Es ging wieder eng zu!
Es ging wieder eng zu! – Foto: Laura Weyl

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Auch an diesem Wochenende waren die FuPa-Fotografen wieder fleißig am Niederrhein unterwegs und haben Schnappschüsse von der Kreisliga C bis zur Oberliga, bei den Frauen und Junioren hochgeladen. Klickt euch rein - die neuen Galerien zum 27. April 2026.

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