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FuPa präsentiert euch die neuen Fotos zum 27. April 2026
Auch an diesem Wochenende waren die FuPa-Fotografen wieder fleißig am Niederrhein unterwegs und haben Schnappschüsse von der Kreisliga C bis zur Oberliga, bei den Frauen und Junioren hochgeladen.
Auch an diesem Wochenende waren die FuPa-Fotografen wieder fleißig am Niederrhein unterwegs und haben Schnappschüsse von der Kreisliga C bis zur Oberliga, bei den Frauen und Junioren hochgeladen. Klickt euch rein - die neuen Galerien zum 27. April 2026.
Alle Fotografen partizipieren vom FuPa-Prämiensystem und erhalten 10 Prämienpunkte pro Galerie mit mindestens 15 Bildern.
Die FuPa-Redaktion stellt gerne Redaktionsaufträge für Spiele aus - dazu einfach eine E-Mail schicken: fupa@rp-digital.de