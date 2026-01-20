– Foto: Montage FuPa

FuPa-Prämienaktion: Die "neue" Mystery-Box für 200 Punkte Weil's auf euch ankommt: Amateurfußball-Spiele tickern oder filmen, Prämienpunkte abstauben und im Prämiensystem einlösen +++ Neue Auflage und rund doppelt so viel wert

FuPa ist eine riesige Community. Über 1.000.000 angemeldete Nutzer, davon sind mehr als 50.000 aktive Vereinsverwalter. Wir alle gemeinsam bringen den Amateurfußball groß raus! Und wollen Danke sagen, mit einer tollen FuPa-Prämien-Aktion zum Anfang des Jahres: Die geheimnisvolle Mystery-Box für 200 Punkte. Und - by the way: der Inhalt der Box ist brandneu, und doppelt sich nicht mit der Mystery-Box aus der Herbst-Aktion des letzten Jahres.

Wie es der Name schon so schön sagt: Was drin ist, wird nicht verraten. Nur so viel: es sind keine Bekleidungsstücke, die in unterschiedlichen Größen ausfallen würden und die ganze Box ist eigentlich rund das doppelte an Punkten wert. 💙 Die diesmal in der Box vertretenen (Haupt-)Produkte überschneiden sich nicht mit der Mystery-Box aus dem November 2025. Und: ein Highlight der Box ist brandneu und (noch) nicht in unserem Prämien-Shop gelistet!



Außerdem lassen wir uns wie immer was einfallen, wenn mehr als eine Box pro identischem User bestellt wird. 😊



