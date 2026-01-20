FuPa-Prämienaktion: Die "neue" Mystery-Box für 200 Punkte

FuPa ist eine riesige Community. Über 1.000.000 angemeldete Nutzer, davon sind mehr als 50.000 aktive Vereinsverwalter. Wir alle gemeinsam bringen den Amateurfußball groß raus! Und wollen Danke sagen, mit einer tollen FuPa-Prämien-Aktion zum Anfang des Jahres: Die geheimnisvolle Mystery-Box für 200 Punkte. Und - by the way: der Inhalt der Box ist brandneu, und doppelt sich nicht mit der Mystery-Box aus der Herbst-Aktion des letzten Jahres.
Wie es der Name schon so schön sagt: Was drin ist, wird nicht verraten. Nur so viel: es sind keine Bekleidungsstücke, die in unterschiedlichen Größen ausfallen würden und die ganze Box ist eigentlich rund das doppelte an Punkten wert. 💙 Die diesmal in der Box vertretenen (Haupt-)Produkte überschneiden sich nicht mit der Mystery-Box aus dem November 2025. Und: ein Highlight der Box ist brandneu und (noch) nicht in unserem Prämien-Shop gelistet!
Außerdem lassen wir uns wie immer was einfallen, wenn mehr als eine Box pro identischem User bestellt wird. 😊
Wie kann man Prämienpunkte bei FuPa sammeln?
Entweder durch Bedienen eines Livetickers aus den Amateurfußball-Ligen (10 Punkte
), oder durch Filmen einer Partie per Sport.Video-App und Registrierung im FuPa-Channel (30 Punkte
, mindestens 10 Szenen). Auch Hallenfußball-Spiele können getickert oder gefilmt werden, hier gibt's aufgrund der reduzierten Spielzeit nur 3 Punkte pro Spiel bzw. 8 Punkte fürs Filmen. Hier findest du alle FAQs und Teilnahmebedingungen
.
Die Grundvoraussetzung fürs Tickern bzw. Filmen:
Um am Prämiensystem teilnehmen zu können, bzw. überhaupt tickern zu können, musst du einen FuPa-Account
haben. Um zu Tickern, ist es nicht zwingend notwendig Vereinsverwalter zu sein (hierfür ist eine Sonder-Freischaltung erforderlich). Als FuPaner ohne weiterführende Berechtigungen ist die Liveticker-Eintragung drei Tage vorm jeweiligen Spieltermin möglich. FuPa Prämien
sind nicht kostenpflichtig zu erwerben, sondern einzig durchs Bedienen eines Amateurfußball-Livetickers bzw. durchs Filmen einer Partie zu ergattern. Obendrein übernehmen wir, also die FuPa GmbH, die Versandkosten. Wir haben in allen Punktebereichen Prämien für euch vorrätig. Von der äußerst beliebten FuPa-Tasse
, über den legendären FuPa-Kaffee
😍, das FuPa-Bier
, oder Gutscheinen für den uhlsport-Shop
, sowie FuPa-Shirts, -Jacken oder -Westen
.