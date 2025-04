FuPa-Oberliga-Tippspiel: Die Ostermontag-Gewinner! Das wöchentliche Tippspiel von FuPa Westfalen.

Platz 1 "Jdue4" | 50 FuPa-Prämienpunkte (per Losentscheid) Platz 2 "Jan" | 30 FuPa-Prämienpunkte (per Losentscheid) Platz 3 "SFSiebenlang" | 20 FuPa-Prämienpunkte

Beim FuPa-Tippspiel sind die exakten Ergebnisse in der Oberliga Westfalen zu tippen. Ihr tretet dabei auch immer gegen den jeweiligen "Oberliga-Experten", zuletzt Power-FuPa Softik Miller , sowie die FuPa-Redaktion an.

___

Die Sieger am 17. April:

Spieltagssieger wurde "TobiSt" (17 Punkte) vor "MKeil" und "Poltergeist" (beide 16 Punkte). Alle drei hatten 6 von 8 Tendenzen richtig. Kaiser landete mit 12 Punkten im oberen Mittelfeld, die FuPa-Redaktion war mit 5 Punkten chancenlos.

Platz 1 "TobiSt" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "MKeil" | 30 FuPa-Prämienpunkte (per Losentscheid)

Platz 3 "Poltergeist" | 20 FuPa-Prämienpunkte (per Losentscheid)

___

Die Sieger am 13. April:

Spieltagssieger wurde "Addi" (17 Punkte) vor "SF Siegen" (16 Punkte) und "UNmensch" (15 Punkte). Alle drei hatten 6 von 8 Tendenzen richtig. Die FuPa-Redaktion landete mit 11 Punkten im oberen Mittelfeld, Müller war mit 5 Punkten chancenlos.

Platz 1 "Addi" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "SFSiegen" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "UNmensch" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 6. April:

Spieltagssieger wurden "Bulli" und "Sebastian" mit jeweils 14 Punkten vor "HombruchHopping" mit 13 Punkten. Das Los entschied zugunsten "Sebastian". Die FuPa-Redaktion (8 Punkte) und Holtkamp (7 Punkte) hatten keine Chance.

Platz 1 "Sebastian" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Bulli" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "HombruchHopping" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 30. März:

Den Spieltagssieg fuhr "TobiSt" (16 Punkte) vor "Milla" (14 Punkten) ein. Die FuPa-Redaktion landete mit 14 Punkten ebenfalls auf dem Podium. Scheld blieb mit sechs Punkten glücklos.

Platz 1 "TobiSt" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Mille" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 FuPa-Redaktion

___

Die Sieger am 23. März:

Den Spieltagssieg fuhr "Milla" (16 Punkte) vor "Sherrif" (15 Punkten) und "UNmensch" (13 Punkte) ein. "Salou" hatte ebenfalls 13 Punkte, aber beim Losentscheid das Nachsehen. Die FuPa-Redaktion war mit 6 Punkten chancenlos.

Platz 1 "Milla" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Sherrif" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "UNmensch" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 16. März:

"FelixD92" setzte seinen Lauf fort. Nach zuletzt Platz 2 und 3 war es dieses Mal der Spieltagssieg mit 18 Punkten. Sechs von acht Partien tippte er in der Tendenz richtig. Über die weiteren Plätze musste das Los entscheiden, da "Jdue4", "Ludger" und "DerBauer" allesamt 16 Punkte hatten. Die FuPa-Redakton landete mit 13 Punkten knapp hinter dem Podium, Luca Mayer kam auf lediglich 6 Punkte.

Platz 1 "FelixD92" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Ludger" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "Jdue4" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 9. März:

Mit jeweils 10 Punkten spielten Wiese sowie FuPa keine Rolle im Kampf um den Spieltagssieg, den sich per Lostentscheid "Manfred" vor "Sherrif" sicherte. Beide holten 19 Punkte, "Manfred" tippte sieben von neun Tendenzen richtig. Auf Platz 3 landete "FelixD92" mit 18 Punkten, der schon in der Woche zuvor in den Top 3 war und erneute attraktive FuPa-Prämienpunkte einsackte.

Platz 1 "Manfred" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Sherrif" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "FelixD92" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 2. März:

Durchaus nicht erwartbare Ergebnisse lieferte der 24. Spieltag der Oberliga Westfalen, der am Karnevalswochenende stattfand. Mit lediglich 15 Punkten sicherte sich "SGWinDo-ler" den Spieltagssieg vor "FelixD92" mit 14 Punkten. Platz 3 ging per Losentscheid an "Stefan", der wie "Brazzo" 13 Punkte einfuhr. Sowohl Kümhof als auch die FuPa-Redaktion waren chancenlos (8 bzw. 6 Punkte).

Platz 1 "SGWinDo-ler" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "FelixD92" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "Stefan" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 23. Februar:

Den Spieltagssieg holte sich "Glückauf04" mit 20 Punkten, darunter exakt richtig der Gievenbecker (2:1) und Rhyneraner Sieg (2:0). Platz 2 ging an "Hoppel" mit 18 Punkten, dahinter landete die FuPa Redaktion sowie "FelixD92" und "Jan" mit 17 Punkten. Das Los entschied zugunsten "Jan".

Platz 1 "Glückauf04" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Hoppel" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "Jan" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 16. Februar:

"Oberliga-Experte" Finn Wortmann, Kapitän der SpVgg Erkenschwick erreichte zumindest fünf richtige Tendenzen, lag damit aber weit entfernt vom Spieltagssieger "DominikBarbuto", der überragende acht der neun Tendenzen richtig hatte und dabei sogar drei Ergebnisse richtig vorhersagte (23 Punkte). "Poltergeist" landete mit sieben richtigen Tendenzen auf Platz 2 (19 Punkte) vor der FuPa-Redaktion (18 Punkte).

Platz 1 "DominikBarbuto" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Poltergeist" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 FuPa-Redaktion

___

Die Sieger am 9. Februar:

Jeweils 8 Punkte fuhren sowohl der "Oberliga-Experte" Nico Buckmaier, Kapitän der SG Wattenscheid 09 als auch die FuPa-Redaktion in den sechs Partien ein und waren damit weit entfernt von den Siegern des Spieltags. "Hilfemann" sah u. a. den 8:0-Kantersieg der Sportfreunde Siegen exakt voraus und holte sich mit 14 Punkten den Spieltagssieg vor "Sherrif", der immerhin alle sechs Tendenzen richtig hatte (13 Punkte). Über Platz 3 musste das Los entscheiden, das auf "Brazzo" fiel. Mit ihm hatten auch "MKeil", "SFSiegen" und "Salou" 12 Punkte.

Platz 1 "Hilfemann" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Sherrif" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "Brazzo" | 20 FuPa-Prämienpunkte

___

Die Sieger am 2. Februar:

Lediglich sechs Oberliga-Partien fanden statt. Starke 16 Punkte sicherte sich "SFSiebenlang" (50 FuPa-Prämienpunkte). "Andre1848" landete mit 14 Punkten auf Platz 2 und gewann 30 FuPa-Prämienpunkte. 20 FuPa-Prämienpunkte gingen an "Patty" dank 12 Punkten. Alle drei tippten dabei fünf von sechs Tendenzen richtig. Sowohl die FuPa-Redaktion als auch unser Oberliga-Experte Luca Steinfeldt (SC Preußen Münster II) waren chancenlos.

Platz 1 "SFSiebenlang" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Andre1848" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "Patty" | 20 FuPa-Prämienpunkte

Die Sieger am 15. Dezember:

Gewonnen haben den Spieltag vier Tipper mit 10 Punkten. Das Los ergab folgende Platzierungen:

Platz 1 "Kai" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "HombruchHopping" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "derFonda" | 20 FuPa-Prämienpunkte

Platz 4 "Lücke"

Die Sieger am 8. Dezember:

Beim FuPa-Tippspiel sind seit diesem Wochenende die exakten Ergebnisse in der Oberliga Westfalen zu tippen. Ihr tretet dabei auch gegen den jeweiligen "Oberliga-Experten" an, dieses Mal Przemek Czapp, Coach des SC Verl II, der mit 13 Punkten zu den Spieltagsiegern gehörte. Gleichauf lagen "SFSiegen", "Viktoria" und "K.T.". Das Los musste also entscheiden und ergab folgende Platzierungen:

Platz 1 "SF Siegen" | 50 FuPa-Prämienpunkte

Platz 2 "Viktoria" | 30 FuPa-Prämienpunkte

Platz 3 "K.T." | 20 FuPa-Prämienpunkte

Die Sieger am 1. Dezember:

Nur 17 der 20 zu tippenden Partien fanden witterungsbedingt am Wochenende statt. Mit 11 richtigen Tipps sicherte sich "Hoppel" den Tagessieg (50 FuPa-Prämienpunkte). Über Platz 2 und 3 musste das Los entscheiden, da vier Tipper zehnmal richtig lagen. Platz 2 geht an "DominikBarbuto" (30 FuPa-Prämienpunkte), Platz 3 an "Milla" (20 FuPa-Prämienpunkte).

Außerdem hatten "Delil63" und "DerFonda" zehn richtige Tipps.

Die Sieger des 15. Spieltags:

Erneut reichten 12 von 20 richtige Tipps, um den Spieltagsieg einzufahren. Das Los musste zwischen zwei Tippern entscheiden. Platz 1 ging an "K.T." (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Clarholzer1920" (30 FuPa-Prämienpunkte). "MKeil" hatte als Drittplatzierter elf richtige Tipps (20 FuPa-Prämienpunkte).

Die Sieger des 14. Spieltags:

Erneut reichten 12 von 20 richtige Tipps, um den Spieltagsieg einzufahren. Das Los musste zwischen drei Tippern entscheiden. Platz 1 ging an "Sebastian" (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Hilfemann" (30 FuPa-Prämienpunkte) und Platz 3 an "Stiban" (20 FuPa-Prämienpunkte).

Die Sieger des 13. Spieltags:

Fünf Tipper lagen am 13. Spieltag bei 12 von 20 Partien richtig, so dass das Los entscheiden musste. Der Tagessieg ging an "Viktoria" (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Jan" (30 FuPa-Prämienpunkte) und Platz 3 an "Marco2712" (20 FuPa-Prämienpunkte).

12 richtige Tipps hatten auch "Kai" und "DerBauer".

Die Sieger des 12. Spieltags:

Mit 12 richtigen Tipps lagen "Bulli" (50 FuPa-Prämienpunkte) und "Lücke" (30 FuPa-Prämienpunkte) vorne. Das Los entschied zugunsten Bulli. Platz 3 ging an "Jdue4" (20 FuPa-Prämienpunkte), der 10 von 20 Partien richtig tippte.

Die Sieger des 11. Spieltags:

Schon 11 richtige Tipps reichten am 11. Spieltag zum Tagessieg. Zwischen drei Tippern musste gelost werden. Platz 1 geht an "RM22" (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Marco2712" (30 FuPa-Prämienpunkte) und Platz 3 an "Kai" (20 FuPa-Prämienpunkte).

Die Sieger des 10. Spieltags:

Mit starken 14 richtigen Tipps sicherte sich "HombruchHopping" souverän den Sieg am 10. Spieltag (50 FuPa-Prämienpunkte). Die weiteren beiden Podiumsplätze mussten zwischen acht (!) Tippern ausgelost werden, die allesamt elfmal richtig lagen. Platz 2 belegt "Hilfemann" (30 FuPa-Prämienpunkte), Platz 3 geht an "RM22" (20 FuPa-Prämienpunkte).

Lospech hatten "Kasimir", "Kai", "Marco2712", "FelixD92", "Maddin" und "Viktoria".

Die Sieger des 9. Spieltags:

Bereits 12 richtige Tipps reichten "kiniwara" zum Sieg am 12. Spieltag (50 FuPa-Prämienpunkte). Auf Platz 2 und 3 landeten "DerBauer" (30 FuPa-Prämienpunkte) und "André1848" (20 FuPa-Prämienpunkte). Beide hatte 11 richtige Tipps, die Platzierung wurde durch Los entschieden.

Die Sieger des 8. Spieltags:

Mit 15 richtigen Tendenzen sicherte sich "Stiban" den Sieg am 8. Spieltag und damit 50 FuPa-Prämienpunkte. Platz 2 bzw. Platz 3 gingen per Losentscheid an "Marco2712" (30 FuPa-Prämienpunkte) und "DerBauer" (20 FuPa-Prämienpunkte), die beide 14-mal richtig lagen.

Ebenfalls 14 richtige Tipps hatte "Rizzo".

Die Sieger des 7. Spieltags:

Mit 12 richtigen Tipps holten sich "AlteDame1892" und "Ludger" den Tagessieg am 7. Spieltag. Durch Losentscheid landete "AlteDame1892" auf Platz 1 und streicht 50 FuPa-Prämienpunkte ein. "Ludger" erhält 30 FuPa-Prämienpunkte.

Ebenfalls per Losentscheid wurde "MG-Borusse" mit 11 richtigen Tipps Drittplatzierter und gewinnt 20 FuPa-Prämienpunkte.

11 richtige Tipps hatten auch "André1848" und "Wape49".

Die Sieger des 6. Spieltags:

Mit 13 richtigen Tipps holte sich "Kai" am 6. Spieltag den Tagessieg (50 FuPa-Prämienpunkte). Platz 2 und 3 gingen nach Losentscheid an "Poltergeist" (30 FuPa-Prämienpunkte) und "Hoppel" (20 FuPa-Prämienpunkte), die beide 12 Richtige hatten.

Ebenfalls 12 richtige Tipps hatten "Schumi99" und "kiniwara".