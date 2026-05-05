FuPa Niedersachsen: So berichten wir über dein Team

Wer seinen Klub auf der Plattform wiederfinden möchte, kann unkompliziert Kontakt aufnehmen. Per E-Mail an die Redaktion (niedersachsen@fupa.net) genügt eine kurze Nachricht mit Namen, Verein/Team und Anliegen. Im Anschluss meldet sich FuPa bei Bedarf zurück, stellt gezielte Fragen und bereitet die Inhalte redaktionell auf. Ob Trainerwechsel, Neuzugänge oder regelmäßige Einschätzungen nach dem Spiel – die Bandbreite möglicher Themen ist groß. Auch Sprachnachrichten können dabei als Grundlage dienen.

Fotos liefern zusätzlichen Mehrwert

Neben Texten spielen auch visuelle Eindrücke eine wichtige Rolle. Fotos von Mannschaften, Einzelporträts, Trikots oder Sportanlagen tragen dazu bei, die Berichte anschaulicher zu gestalten. Wichtig ist dabei, dass die entsprechenden Bildrechte geklärt sind und eine Freigabe der Fotografen vorliegt, bevor das Material an die Redaktion weitergegeben wird.