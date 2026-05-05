 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

FuPa Niedersachsen: So berichten wir über dein Team

Redaktion baut Berichterstattung im Amateurfußball weiter aus – Klubs können Inhalte aktiv mitgestalten

von red · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Santner

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Der Amateurfußball lebt von seinen Geschichten – und genau diese will FuPa Niedersachsen noch stärker sichtbar machen. Die Redaktion setzt dabei gezielt auf die Unterstützung der Vereine selbst, um ein möglichst breites Bild aus allen Spielklassen zu zeichnen. Von der Oberliga bis in die Kreisklassen hinein sollen aktuelle Entwicklungen, Personalien und Stimmen vom Spielfeldrand ihren Platz finden.

Wer seinen Klub auf der Plattform wiederfinden möchte, kann unkompliziert Kontakt aufnehmen. Per E-Mail an die Redaktion (niedersachsen@fupa.net) genügt eine kurze Nachricht mit Namen, Verein/Team und Anliegen. Im Anschluss meldet sich FuPa bei Bedarf zurück, stellt gezielte Fragen und bereitet die Inhalte redaktionell auf. Ob Trainerwechsel, Neuzugänge oder regelmäßige Einschätzungen nach dem Spiel – die Bandbreite möglicher Themen ist groß. Auch Sprachnachrichten können dabei als Grundlage dienen.

Fotos liefern zusätzlichen Mehrwert

Neben Texten spielen auch visuelle Eindrücke eine wichtige Rolle. Fotos von Mannschaften, Einzelporträts, Trikots oder Sportanlagen tragen dazu bei, die Berichte anschaulicher zu gestalten. Wichtig ist dabei, dass die entsprechenden Bildrechte geklärt sind und eine Freigabe der Fotografen vorliegt, bevor das Material an die Redaktion weitergegeben wird.

FuPa Niedersachsen versteht sich damit nicht nur als Berichtsplattform, sondern auch als Bindeglied zwischen Vereinen und Öffentlichkeit. Durch die enge Zusammenarbeit sollen Geschichten aus dem Amateurbereich noch präsenter werden – direkt aus den Klubs heraus erzählt. Und: Es soll leicht sein für diejenigen, die aktiv mitmachen wollen – oft genügen uns ein paar Stichworte.

Wenn du also deinen Verein und dessen Arbeit, Verdienste oder Erfolge sichtbar machen möchtest, zögere nicht und sende uns eine Nachricht!

niedersachsen@fupa.net