FuPa Niederrhein & André Nückel sagen Danke

FuPa Niederrhein & Leiter André Nückel sagen Danke!

Die Saison am Niederrhein geht zu Ende. Am Wochenende steht der letzte Spieltag an, und obwohl diese Spielzeit bis in den März, vielleicht sogar bis Mitte April hinein in vielen Ligen noch recht unspektakulär wirkte, haben die vergangenen sechs bis acht Wochen alles entschädigt. Plötzlich gab es Wendungen, Zuspitzungen, große Entscheidungen, neue Geschichten, überraschende Nachrichten und Tabellenkonstellationen, bei denen selbst erfahrene Amateurfußballer zweimal hinschauen mussten.

Vor diesem letzten Spieltag möchten wir deshalb nicht nur auf Tabellen, Rechnungen und Szenarien schauen. Wir möchten auch einfach mal Danke sagen.

Genau dafür lieben wir diesen Fußball. Weil sich in wenigen Wochen alles drehen kann. Weil Aufstiegsträume plötzlich wieder leben. Weil Abstiegsfragen bis zur letzten Minute offen bleiben. Weil ein Tor in der Nachspielzeit nicht nur ein Ergebnis verändert, sondern manchmal eine komplette Saison neu erzählt. Und weil am Niederrhein eben fast nie etwas wirklich einfach ist.

Wir geben stets unser Möglichstes, um den Amateurfußball in allen zwölf Kreisen am Niederrhein bestmöglich abzudecken. Nicht immer gelingt alles perfekt, nicht immer können wir überall gleichzeitig sein, aber unser Anspruch bleibt derselbe: Wir wollen so viel Amateurfußball sichtbar machen wie möglich. Deshalb gilt weiterhin: Kontaktiert uns gern. Schickt uns eure News, eure Transfers, eure Geschichten, eure besonderen Momente. Wir haben noch keine Berichterstattung abgelehnt, wenn eine Geschichte erzählenswert war.

FuPa Niederrhein wächst auch im bald 15. Jahr unaufhörlich weiter. Das macht uns in der Redaktion unfassbar stolz, aber vor allem demütig. Denn all das wäre ohne euch nicht möglich: ohne die Vereine, ohne die Vereinsverwalter, ohne die FuPaner, ohne die Leserinnen und Leser, ohne die Trainer, Spieler, Funktionäre, Fotografen, Schiedsrichter, Fans und Ehrenamtlichen, die diesen Amateurfußball jeden Tag mit Leben füllen.

Dass FuPa Niederrhein nach wie vor das größte und reichweitenstärkste FuPa-Gebiet in Deutschland ist, liegt an dieser Community. Mittlerweile gibt es allein am Niederrhein rund 86.000 angemeldete Nutzer. Darunter sind deutlich über 6.000 Vereinsverwalter, die ihre Teams Tag für Tag pflegen, Spielberichte ergänzen, Kader aktualisieren, Transfers eintragen und damit das Fundament dieser Plattform bilden. Nirgendwo gibt es mehr. Das ist nicht selbstverständlich - und genau deshalb ist es so wertvoll!

FuPa Niederrhein darf weiter wachsen

Manchmal fehlen mir und uns tatsächlich die Worte, wenn wir sehen, wie rasant sich FuPa Niederrhein auch nach fast 15 Jahren weiterentwickelt. Das liegt sicher an der Stärke dieser Region, aber auch daran, dass wir als Team jedes Jahr versuchen, neue Dinge auszuprobieren, Feedback aufzunehmen und besser zu werden.

Wir haben mittlerweile vier Festangestellte, zwei Werkstudenten und einige freie Mitarbeitende. Das Team war noch nie so groß. Aber auch das wäre ohne eure Unterstützung, eure Hinweise, eure Klicks, eure Leidenschaft und eure tägliche Mitarbeit nicht möglich. FuPa Niederrhein ist ein redaktionelles Angebot - aber es lebt durch die Menschen, die es nutzen und mitgestalten. Dazu kommt, dass wir mit der Rheinischen Post einen Arbeitgeber haben, der uns die Freiräume gibt, uns zu entfalten, Ideen auszuprobieren und den Amateurfußball so ernst zu nehmen, wie er es verdient hat. Besser könnte es für uns kaum sein!

Auch für Werbepartner ist FuPa Niederrhein so attraktiv wie nie: Wir sprechen von durchschnittlich rund 35 Millionen Seitenaufrufen im Monat! Es gibt in Nordrhein-Westfalen kein Sportportal, das auch nur ansatzweise in diese Regionen kommt. Diese Reichweite ist ein starkes Signal - für den Amateurfußball, für die Vereine und für alle, die diesen Sport unterstützen wollen.

Danke - und auf einen großen letzten Spieltag

Vor dem letzten Spieltag wünsche ich uns allen noch einmal genau das, was diese Saison in den vergangenen Wochen so stark gemacht hat: Spannung, Emotionen, Fairness, volle Plätze, große Geschichten und Entscheidungen, über die man auch in ein paar Jahren noch spricht.

An alle Vereine, die noch zittern, hoffen, rechnen oder träumen: Genießt diesen Moment, so gut es geht. Solche Spieltage sind nervenaufreibend, aber sie sind auch der Grund, warum der Amateurfußball so besonders ist. An alle, für die es tabellarisch um nichts mehr geht: Macht den Wettbewerb trotzdem zu dem, was er sein soll - ehrlich, leidenschaftlich und sportlich sauber bis zur letzten Minute.

Ich bedanke mich im Namen der gesamten Redaktion und stellvertretend für die Rheinische Post für diese Saison. Für eure Treue, eure Arbeit, eure Nachrichten, eure Kritik, eure Begeisterung und manchmal auch für eure Geduld. Wir freuen uns darauf, jeden weiteren Weg mit euch zu gehen.

Aus Liebe zum Fußball!

André Nückel

Redaktionsleiter FuPa Niederrhein

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