 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: red/KI

FuPa Niederrhein sucht die besten Derbys und Duelle

Die Redaktion von FuPa sucht die besten Derbys und Duelle. Welche Spiele elektrisieren die Dörfer und Städte am Niederrhein oder auf welches Duell schaut jedes Jahr die gesamte Liga?

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

FuPa Niederrhein sucht 2026 die besten Derbys und Duelle! Auf welche Paarungen freut sich jedes Jahr das ganze Dorf? Wann herrscht Champions-League-Atmosphäre in der Kreisliga? Und bei welchem Kracher schaut von Saison zu Saison die gesamte Liga ganz genau hin?

Jede Mannschaft hat dieses eine Spiel, dieses eine Derby, alles alles überstrahlt. Es ist die Partie, die bei der Veröffentlichung des Spielplans als Erstes gesucht, im Kalender rot markiert und im Vereinsheim sofort diskutiert wird. Wochen vorher liegt Spannung in der Luft - und am Spieltag selbst ist klar: Heute ist kein normales Ligaspiel!

Denn echte Rivalitäten entstehen nicht einfach durch ein paar Kilometer Entfernung. Sonst wäre in mancher Kreisliga jedes zweite Spiel ein Derby. Die größten Duelle leben von Geschichte, Emotionen, verletztem Stolz, alten Rechnungen und von dem Gefühl, dass dieses eine Spiel eine ganze Saison kippen oder sogar retten kann.

Die heißesten Duelle am Niederrhein

FuPa Niederrhein sucht genau diese besonderen Spiele: Die Duelle, auf die ein gesamter Verein, manchmal sogar eine ganze Ortschaft, ein ganzes Jahr lang hinfiebert. Spiele, die mehr sind als 90 Minuten Fußball.

Bitte teilt euer Lieblingsderby mit uns und beantwortet dazu folgende Fragen - Rückmeldungen an andre.nueckel@rp-digital.de:

  1. Dein Name, dein Verein und deine Rolle im Team
  2. Warum ist genau dieses Duell für euren Verein ein Derby bzw. das wichtigste Spiel der Saison?
  3. Welches Spiel gegen diesen Gegner ist euch bis heute besonders in Erinnerung geblieben?
  4. Wie unterscheidet sich die Atmosphäre bei einem Derby von einem normalen Ligaspiel?

    Ergänzend: Wie viele Zuschauer kommen durchschnittlich zu diesem besonderen Spiel?
  5. Gibt es Spieler, Trainer oder Szenen, die dieses Derby geprägt haben?

FuPa sammelt eure Einsendungen und stellt die heißesten Derbys und Duelle am Niederrhein in einer eigenen redaktionellen Reihe vor. Darüber hinaus hat sich die Redaktion vorgenommen, ausgewählte Partien 2026 auch mit der Kamera zu begleiten.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 013.1.2026, 08:00 Uhr
André NückelAutor