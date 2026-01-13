FuPa Niederrhein sucht die besten Derbys und Duelle

– Foto: red/KI

FuPa Niederrhein sucht 2026 die besten Derbys und Duelle! Auf welche Paarungen freut sich jedes Jahr das ganze Dorf? Wann herrscht Champions-League-Atmosphäre in der Kreisliga? Und bei welchem Kracher schaut von Saison zu Saison die gesamte Liga ganz genau hin?

Jede Mannschaft hat dieses eine Spiel, dieses eine Derby, alles alles überstrahlt. Es ist die Partie, die bei der Veröffentlichung des Spielplans als Erstes gesucht, im Kalender rot markiert und im Vereinsheim sofort diskutiert wird. Wochen vorher liegt Spannung in der Luft - und am Spieltag selbst ist klar: Heute ist kein normales Ligaspiel! Denn echte Rivalitäten entstehen nicht einfach durch ein paar Kilometer Entfernung. Sonst wäre in mancher Kreisliga jedes zweite Spiel ein Derby. Die größten Duelle leben von Geschichte, Emotionen, verletztem Stolz, alten Rechnungen und von dem Gefühl, dass dieses eine Spiel eine ganze Saison kippen oder sogar retten kann.

Die heißesten Duelle am Niederrhein FuPa Niederrhein sucht genau diese besonderen Spiele: Die Duelle, auf die ein gesamter Verein, manchmal sogar eine ganze Ortschaft, ein ganzes Jahr lang hinfiebert. Spiele, die mehr sind als 90 Minuten Fußball. Bitte teilt euer Lieblingsderby mit uns und beantwortet dazu folgende Fragen - Rückmeldungen an andre.nueckel@rp-digital.de: