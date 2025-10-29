FuPa-Medizincheck: Vordere Kreuzbandverletzungen bei Frauen

Im FuPa-Medizincheck berichtet Dr. Simeon Geronikolakis über Verletzungen im Sport und wie diese behandelt werden können. In dieser Ausgabe geht es um vordere Kreuzbandverletzungen bei Frauen.

Zu nennen sind Faktoren wie zum Beispiel die bei Frauen häufiger vorkommende anatomische X-Beinstellung, die sich dann bei der Landung nach einem Sprung dynamisch auch noch weiter verstärkt, oder die Körperhaltung bei der Landung, die bei Frauen aufrechter ist, was wiederum zu Folge hat, dass der Schutz des Kniegelenkes durch die hintere Oberschenkelmuskulatur, die sogenannte ischiocrurale Muskulatur, vermindert ist. Zudem haben Frauen nicht nur an den Beinen, sondern auch am Rumpf und Becken, im Verhältnis zu den Männern eine verminderte Muskelmasse und bei Frauen kommt noch die sogenannte Quadricepsdominanz hinzu. Das bedeutet, dass vor allem Hochleistungssportlerinnen bei einem Verletzungsreiz durch abruptem Vorschub des Unterschenkels gegen den Oberschenkel mehr mit einer Aktivierung des bei dessen Anspannung das vordere Kreuzband stressenden Quadricepsmuskels antworten statt mit einer Aktivierung der das vordere Kreuzband schützenden ischiocruralen Muskulatur.

Frauen haben im Vergleich zu Männern ein deutlich höheres, sogar bis zu 9-faches, Risiko für eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes. Grund dafür sind unter anderem geschlechtsspezifisch anatomische, hormonelle und neuromuskuläre Unterschiede sowie unterschiedliche Bewegungsmuster in Risikosituationen.

Man hat auch die hormonellen Unterschiede untersucht und mögliche Zusammenhänge der Elastizität und einer verminderten Reißfestigkeit der Bänder zum Menstruationszyklus und der Einnahme von Kontrazeptiva festgestellt, wobei es hier teilweise Studien mit widersprüchlichen Ergebnissen gibt.

Darüber hinaus werden weitere geschlechtsspezifisch anatomische Unterschiede diskutiert, wie zum Beispiel engere Verhältnisse an der Ursprungsstelle der Kreuzbänder, eine vermehrte Neigung des Schienbeinkopfes, des sogenannten Slopes, die zu einer größeren Last auf das vordere Kreuzband führt, und das bei Frauen breitere Becken.

Nicht zu vernachlässigen ist ansonsten auch die Tatsache, dass im Frauenfußball die Professionalisierung hinterherhinkt und oft schlechtere Trainingsbedingungen vorzufinden sind als auf dem gleichen Leistungsniveau bei Männern. So müssen beispielweise viele Bundesligaspielerinnen neben dem Fußball auch einen normalen, manchmal nicht nur mental, sondern sogar auch körperlich belastenden, Beruf ausüben, wodurch weniger Zeit für Prävention und Regeneration bleibt. Zudem stehen oft weniger Mittel für eine enge und umfassende sportmedizinische und sportphysiotherapeutische Betreuung zur Verfügung.

Aus medizinischer Sicht sind die wichtigsten Faktoren die, die am besten beeinflusst werden können, woraus sich auch die Empfehlungen in der Prävention herleiten. Es sind in der Verletzungsprophylaxe, sowohl bei gesunden Sportlerinnen als auch, zur Vermeidung einer Rezidivverletzung, bei bereits erlittener Verletzung, entsprechende Aufwärm- und Trainingsprogramme notwendig zur Verbesserung der Propriozeption, der Koordination von Bewegungen und der neuromuskulären Kontrolle, vor allem bei der Landung nach einem Sprung und während schneller Richtungswechsel, sowie zur Verbesserung der muskulären Situation durch Kräftigung der Bein-, Rumpf-, Gesäß- und hüftumgreifenden Muskulatur. Selbstverständlich bedarf es neben der sportmedizinischen und sportphysiotherapeutischen Betreuung auch eine hohe Compliance und große Disziplin der Athletin.

Letztendlich muss jede Verletzung individuell betrachtet und Faktoren wie Vorgeschichte, Begleitverletzungen und sportliche sowie berufliche Ansprüche berücksichtigt werden, bei einer Profifußballerin mit einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes geht die Empfehlung aber meistens zur operativen Versorgung. Hierbei wird aus einer körpereigenen Sehne, die, im Falle einer Erstverletzung, aus dem gleichen Knie entnommen wird, das neue vordere Kreuzband rekonstruiert und an der Stelle des alten vorderen Kreuzbandes eingesetzt und fixiert.

Informationen zu Dr. Simeon Geronikolakis

Der in der Privatpraxis Dr. Geronikolakis in Ludwigsburg praktizierende und nicht nur in Fußballerkreisen bekannte Sportmediziner und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie kümmert sich schon seit vielen Jahren um die Betreuung von Spitzensportlern und Vereinen aus unterschiedlichen Sportarten und Klassen.

Große Erfahrung und spezielle Kenntnisse beruhen bei Dr. Geronikolakis auch auf seine langjährige und sehr intensive sowie umfangreiche Tätigkeiten im Fußball, zum Beispiel als Verbandsarzt des württembergischen Fußballverbandes (WFV), Referent in der Fußball-Lizenztrainerausbildung, Mannschaftsarzt beim VfB Stuttgart und Nationalmannschaftsarzt der DFB Junioren (unter anderem Team-Arzt der deutschen U15-, U18-, U19- und U20-Nationalmannschaft).

Über Jahre wirkte Dr. Geronikolakis auch als betreuender Arzt der Kaderathleten des Olympiastützpunktes Stuttgart, Nationalmannschaftsarzt der deutschen Mannschaft der rhythmischen Sportgymnastik und leitender Arzt des entsprechenden Nationalmannschaftszentrums.

Ferner übernahm er die medizinische Betreuung von mehreren nationalen und internationalen Sportereignissen (u.a. Welt- und Europameisterschaften in vielen unterschiedlichen Sportarten) und ist als Universitätsdozent und Referent in der Ausbildung von Sportphysiotherapeuten tätig sowie als ärztlicher Leiter beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Nähere Infos über Dr. Geronikolakis unter www.dr-geronikolakis.de oder www.fussballarzt.de

Hierüber oder unter mail@dr-geronikolakis.de ist für unsere FuPa-Leser auch eine Terminvereinbarung möglich.