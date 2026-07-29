FuPa-Medizincheck: Die Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen

– Foto: FuPa-Grafik

Im FuPa-Medizincheck berichtet Dr. Simeon Geronikolakis über Verletzungen im Sport und wie diese behandelt werden können. In dieser Ausgabe geht es um die Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen (Bursitis olecrani).

Bei der Bursitis olecrani handelt es sich um eine Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen. Sie wird oft als harmlos angesehen, kann aber erhebliche Beschwerden verursachen und Sportler in der Ausübung ihres Sports zumindest einschränken. Besonders betroffen sind Sportarten mit direktem Körperkontakt, hoher Sturzgefahr oder repetitiver Belastung des Ellenbogens.

Der Schleimbeutel (medizinisch Bursa olecrani genannt) liegt rückseitig direkt über der knöchernen Spitze des Ellenbogens, dem sogenannten Olecranon. Er hat die Hauptfunktion als Druckpuffer und Gleitschicht zwischen Haut, Sehnen und Knochen zu dienen. Da dieser Schleimbeutel unmittelbar unter der Haut liegt, ist er besonders anfällig für Reizungen und Verletzungen.

Die häufigste Ursache einer Bursitis olecrani ist eine repetitive mechanische Druckbelastung des Schleimbeutels. Im Sport kann dies durch wiederholte Stürze auf den Ellenbogen entstehen; im Fußball zum Beispiel sind vor allem die Torhüter betroffen. Die Erkrankung wird umgangssprachlich häufig auch als „Studentenellenbogen“ bezeichnet, da langes Aufstützen auf harten Unterlagen (typische Haltung beim Lernen am Schreibtisch) ebenfalls ein typischer Auslöser ist.

Seltener können Bakterien über kleine Hautverletzungen in den Schleimbeutel eindringen und eine Infektion verursachen, eine sogenannteseptische Bursitisolecrani. Darüber hinaus können Grunderkrankungen wie Gicht oder Rheuma die Entstehung einer Schleimbeutelentzündung begünstigen.

Symptome

Typisch ist eine deutlich sichtbare, oft prall elastisch tastbare und druckschmerzhafte Schwellung an der Rückseite des Ellenbogens. Bei ausgeprägten Entzündungen kann auch die Beweglichkeit des Ellenbogens eingeschränkt sein. Liegt eine bakterielle Infektion vor, treten neben stärkeren Schmerzen, eine ausgeprägte Rötung, eine Überwärmung sowie gelegentlich Fieber und allgemeine Krankheitssymptome auf.

Diagnostik

Die Diagnose kann meistens schon durch die körperliche Untersuchung, in der die typische Schwellung auffällt, gestellt werden und wird durch eine Ultraschalluntersuchung (Sonographie) gesichert.

Therapie

Die Therapie richtet sich nach der Ursache und dem Ausprägungsgrad der Erkrankung. Bei einer nicht bakteriellen Schleimbeutelentzündung stehen zunächst konservative Maßnahmen im Vordergrund. Der Ellenbogen sollte geschont werden, vor allem sollten mechanische Druckbelastungen ausbleiben. Zusätzlich werden entzündungshemmende Medikamente verordnet und manchmal kann eine Punktion zur Druckentlastung sinnvoll sein.

Bleibt die konservative Therapie erfolglos oder treten die Beschwerden immer wieder auf, kann eine operative Entfernung des entzündeten Schleimbeutels erforderlich werden. Bei einer bakteriellen Schleimbeutelentzündung ist eine Operation häufig bereits frühzeitig notwendig, um eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern.

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Informationen zu Dr. Simeon Geronikolakis

Der in der Privatpraxis Dr. Geronikolakis in Ludwigsburg praktizierende und nicht nur in Fußballerkreisen bekannte Sportmediziner und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie kümmert sich schon seit vielen Jahren um die Betreuung von Spitzensportlern und Vereinen aus unterschiedlichen Sportarten und Klassen.

Große Erfahrung und spezielle Kenntnisse beruhen bei Dr. Geronikolakis auch auf seine langjährige und sehr intensive sowie umfangreiche Tätigkeiten im Fußball, zum Beispiel als Verbandsarzt des württembergischen Fußballverbandes (WFV), Referent in der Fußball-Lizenztrainerausbildung, Mannschaftsarzt beim VfB Stuttgart und Nationalmannschaftsarzt der DFB Junioren (unter anderem Team-Arzt der deutschen U15-, U18-, U19- und U20-Nationalmannschaft).

Über Jahre wirkte Dr. Geronikolakis auch als betreuender Arzt der Kaderathleten des Olympiastützpunktes Stuttgart, Nationalmannschaftsarzt der deutschen Mannschaft der rhythmischen Sportgymnastik und leitender Arzt des entsprechenden Nationalmannschaftszentrums.

Ferner übernahm er die medizinische Betreuung von mehreren nationalen und internationalen Sportereignissen (u.a. Welt- und Europameisterschaften in vielen unterschiedlichen Sportarten) und ist als Universitätsdozent und Referent in der Ausbildung von Sportphysiotherapeuten tätig sowie als ärztlicher Leiter beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Nähere Infos über Dr. Geronikolakis unter www.dr-geronikolakis.de oder www.fussballarzt.de

Hierüber oder unter mail@dr-geronikolakis.de ist für unsere FuPa-Leser auch eine Terminvereinbarung möglich.