FuPa-Medizincheck: Die Haglund-Exostose

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Im FuPa-Medizincheck berichtet Dr. Simeon Geronikolakis über Verletzungen im Sport und wie diese behandelt werden können. In dieser Ausgabe geht es um die Haglund-Exostose.

Das Fersenbein, medizinisch Calcaneus genannt, weist im hinteren oberen Bereich bei manchen Menschen eine stärker ausgeprägte knöcherne Form auf. Diese knöcherne Prominenz wird als Haglund-Exostose oder Haglund-Deformität bezeichnet. Eine solche knöcherne Ausziehung muss zunächst überhaupt keine Beschwerden verursachen. Erst wenn es durch die veränderte Anatomie zu einer mechanischen Reizung der umliegenden Strukturen kommt, kann daraus ein sogenanntes Haglund-Syndrom entstehen. Vor allem der Schleimbeutel (Bursa subachillea) zwischen Fersenbein und Achillessehne kann gereizt und entzündet werden. Gleichzeitig kann auch die Achillessehne selbst betroffen sein.

Typischerweise berichten die Betroffenen über Schmerzen am hinteren oberen Bereich der Ferse. Hier ist oft auch eine deutliche Druckempfindlichkeit vorhanden. Die Symptomatik kann durch Schuhe, in den ein fester Fersenabschluss unmittelbar auf die knöcherne Prominenz drückt, verstärkt werden. Manchmal zeigt sich an dieser Stelle auch eine sichtbare Verdickung oder Schwellung. Die Beschwerden können zunächst nur nach sportlichen und später dann auch bei Alltagsbelastungen auftreten.

Warum bereitet die Haglund-Exostose insbesondere Sportlern große Probleme?

Bei sportlicher Belastung wirken auf die Achillessehne erhebliche Zugkräfte. Gerade Lauf- und Sprungbewegungen können die Achillessehne stark belasten. Beim Vorliegen einer Haglund-Exostose kann es somit gleichzeitig zu einer verstärkten mechanischen Reizung des Schleimbeutels und des Sehnenansatzes kommen mit nachfolgend entsprechenden Beschwerden.

Gerade beim Fußballer kann eine Haglund-Exostose zu einem hartnäckigen Problem werden. Fußball bedeutet wiederholte Sprints, viele Richtungswechsel, Abbremsbewegungen und Sprünge und damit eine sehr hohe Beanspruchung der Wadenmuskulatur und der Achillessehne. Hinzu kommt, dass Fußballschuhe im Bereich der Ferse oft relativ eng anliegen und eine feste Fersenkappe besitzen, wodurch eine zusätzliche Druck- und Reizsituation entsteht.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Auf dem Weg zur richtigen Diagnose müssen vor allem auch andere mögliche Ursachen, zum Beispiel eine Achillessehnentendinose, ein Os trigonum Syndrom, ein Ermüdungsbruch im Fersenbein oder ein hinterer Fersensporn, weitgehend ausgeschlossen werden. Am Anfang steht immer die genaue Befragung und die körperliche Untersuchung. Entscheidend ist unter anderem, wo genau der Schmerz lokalisiert ist, wann er auftritt und ob beispielsweise das Schuhwerk oder bestimmte sportliche Belastungen die Beschwerden verstärken.

Zur Beurteilung der knöchernen Verhältnisse ist eine Röntgenuntersuchung sinnvoll. Mit einer Ultraschalluntersuchung (Sonographie) lassen sich unter anderem die Achillessehne sowie die anderen Sehnen am Sprunggelenk und der Schleimbeutel beurteilen. Bei unklaren Befunden oder bei ausgeprägteren Veränderungen kann zusätzlich eine MRT-Untersuchung erforderlich sein. Dabei sollte die Bildgebung immer im Zusammenhang mit den Beschwerden beurteilt werden. Eine auf dem Röntgenbild sichtbare Haglund-Exostose bedeutet nicht automatisch, dass sie auch die Ursache der Schmerzen ist.

Wie wird eine symptomatische Haglund-Exostose behandelt?

Die Behandlung richtet sich nach den Beschwerden und den tatsächlich vorliegenden Veränderungen. Im ersten Schritt ist in der Regel eine konservative Therapie angeraten, die unter anderem die Anpassung bzw. Veränderung des Schuhwerks beinhaltet, eine vorübergehende Reduzierung oder Modifikation der sportlichen Belastung, eine physiotherapeutische Behandlung, ein gezieltes Dehn- und Kräftigungsprogramm der Wadenmuskulatur und der Achillessehne, eine Einlagenversorgung bzw. eine Fersenentlastung mit temporärer fester Erhöhung der Ferse, Salbenanwendungen sowie eine extrakorporale hochenergetische fokussierte Stoßwellentherapie und entsprechend die Behandlung einer begleitenden Schleimbeutelentzündung oder Achillessehnen-Tendinopathie.

Welche Maßnahmen sinnvoll sind, sollte individuell entschieden werden. Insbesondere bei Sportlern ist es nicht immer notwendig, sämtliche Belastungen vollständig einzustellen. Vielmehr geht es häufig darum, die Belastung so anzupassen, dass eine weitere Reizung vermieden und gleichzeitig ein gezielter Aufbau ermöglicht wird.

Schmerzen an der Ferse sollten somit nicht über längere Zeit ignoriert werden. Eine frühzeitige genaue Untersuchung kann helfen, die Ursache zu erkennen, eine entsprechende Therapie einzuleiten sowie eine schnelle Beschwerdebesserung zu erzielen und vor allem einer Chronifizierung entgegenzuwirken.

Wann ist eine Operation notwendig?

Wenn trotz konsequenter konservativer Behandlung über einen längeren Zeitraum weiterhin erhebliche Beschwerden bestehen, die zu Einschränkungen im Sport oder evtl. auch schon im Alltag und Beruf führen, und die Haglund-Exostose nachweislich für die Beschwerden verantwortlich ist, kann eine operative Therapie in Betracht gezogen werden.

Dabei kann die knöcherne Prominenz abgetragen und der entzündete Schleimbeutel entfernt werden. Falls gleichzeitig deutliche Veränderungen der Achillessehne vorliegen, kann auch eine Behandlung des erkrankten Sehnengewebes notwendig sein.

Möglich sind sowohl offene als auch minimalinvasive bzw. endoskopische Verfahren. Wie bei jedem operativen Eingriff bestehen auch bei der Operation einer Haglund-Exostose jedoch gewisse Risiken. Dazu gehören insbesondere Wundheilungsstörungen, Infektionen, Narbenbeschwerden, Verletzungen von Nerven sowie anhaltende oder wiederkehrende Schmerzen, da nicht garantiert werden kann, dass nach der Operation vollständige Beschwerdefreiheit erreicht wird. Zudem ist vor allem für den Sportler auch zu berücksichtigen, dass eine Operation nicht mit einer sofortigen Rückkehr in seinen Sport gleichzusetzen ist. Die anschließende Rehabilitation benötigt Zeit und muss an das Ausmaß des Eingriffs sowie an den Zustand der Achillessehne angepasst werden.

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Informationen zu Dr. Simeon Geronikolakis

Der in der Privatpraxis Dr. Geronikolakis in Ludwigsburg praktizierende und nicht nur in Fußballerkreisen bekannte Sportmediziner und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie kümmert sich schon seit vielen Jahren um die Betreuung von Spitzensportlern und Vereinen aus unterschiedlichen Sportarten und Klassen.

Große Erfahrung und spezielle Kenntnisse beruhen bei Dr. Geronikolakis auch auf seine langjährige und sehr intensive sowie umfangreiche Tätigkeiten im Fußball, zum Beispiel als Verbandsarzt des württembergischen Fußballverbandes (WFV), Referent in der Fußball-Lizenztrainerausbildung, Mannschaftsarzt beim VfB Stuttgart und Nationalmannschaftsarzt der DFB Junioren (unter anderem Team-Arzt der deutschen U15-, U18-, U19- und U20-Nationalmannschaft).

Über Jahre wirkte Dr. Geronikolakis auch als betreuender Arzt der Kaderathleten des Olympiastützpunktes Stuttgart, Nationalmannschaftsarzt der deutschen Mannschaft der rhythmischen Sportgymnastik und leitender Arzt des entsprechenden Nationalmannschaftszentrums.

Ferner übernahm er die medizinische Betreuung von mehreren nationalen und internationalen Sportereignissen (u.a. Welt- und Europameisterschaften in vielen unterschiedlichen Sportarten) und ist als Universitätsdozent und Referent in der Ausbildung von Sportphysiotherapeuten tätig sowie als ärztlicher Leiter beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Nähere Infos über Dr. Geronikolakis unter www.dr-geronikolakis.de oder www.fussballarzt.de

Hierüber oder unter mail@dr-geronikolakis.de ist für unsere FuPa-Leser auch eine Terminvereinbarung möglich.