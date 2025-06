FuPa-Medizincheck: Der Schnappfinger

Im FuPa-Medizincheck berichtet Dr. Simeon Geronikolakis über Verletzungen im Sport und wie diese behandelt werden können. In dieser Ausgabe geht es um den Schnappfinger.

Was ist ein Schnappfinger?

Es gibt viele Bezeichnungen für den Schnappfinger, so zum Beispiel „schnellender Finger“, „Springfinger“, „Digitus saltans“, „Ringbandstenose“ oder „Tendovaginitis stenosans“. Hierbei handelt es sich um eine entzündlich knotige Verdickung der Beugesehne eines Fingers, wodurch das Gleiten dieser unter einem der quer verlaufenden Ringbänder, die sich an mehreren Stellen befinden und die Aufgabe haben beim Beugen der Finger die Sehne am Knochen zu halten, erschwert wird.