FuPa-Medizincheck: Der Scheibenmeniskus

Was ist ein Scheibenmeniskus und wie häufig kommt er vor?

Der Scheibenmeniskus ist eine seltene anatomische Variante eines Meniskus, die in den meisten Fällen den Außenmeniskus betrifft. Hierbei hat der Meniskus nicht wie gewöhnlich eine halbmondförmige Form, sondern eine Scheibenform. Er ist damit größer und reicht bis an den Rand des Schienbeinknochens. Aufgrund seiner Form und die dadurch bedingte erhöhte mechanische Beanspruchung sowie aufgrund seiner ungünstigen Blutversorgung ist er anfälliger für Rissbildungen. Da der Scheibenmeniskus aber oft keine oder erst sehr spät Beschwerden verursacht, ist es schwer abzuschätzen wie viele Menschen betroffen sind. Man geht jedoch von einer Häufigkeit von insgesamt 0,4% bis 17% aus, mit auffällig höherem Vorkommen in asiatischen Ländern, vor allem in Japan.