FuPa-Medizincheck: Das Os trigonum Syndrom

Im FuPa-Medizincheck berichtet Dr. Simeon Geronikolakis über Verletzungen im Sport und wie diese behandelt werden können. In dieser Ausgabe geht es um das Heimtraining.

Was ist das Os trigonum? Das Os trigonum ist ein sogenannter akzessorischer, also zusätzlicher Knochen, der bei ca. 3 bis 15% aller Erwachsenen vorkommt und dem Sprungbein (Talus) hinten anliegt. Es entsteht bei Mädchen zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr, bei Jungen etwas später, noch bis zum 13. Lebensjahr, aus einem gesonderten Knochenkern, der sich in der Regel innerhalb von einem Jahr mit dem Sprungbein vereinigt. Bleibt diese Verschmelzung aus, bleibt das Os trigonum als selbständiger Knochen an der Hinterkante des Sprungbeines erhalten.

Welche Symptome verursacht das Os trigonum? Meistens gehen vom Os trigonum keine Beschwerden aus und es wird zufällig im Rahmen der Abklärung anderer Verletzungen entdeckt. Kommt es jedoch, vor allem bei Sportlern, durch starke Beanspruchung der umliegenden Weichteile oder durch wiederholte Traumata des Sprunggelenkes, zu einer Reizung des Os trigonum, können entsprechend Symptome auftreten. Diese äußern sich als Schmerzen, die hinter dem Außenknöchel, im Bereich des Rückfußes bzw. an der Ferse oder auch an der Fußsohle lokalisiert werden. Man spricht in diesem Fall vom Os trigonum Syndrom.