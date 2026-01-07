FuPa Luxemburg 2025: fast 380.000 User besuchten unser Portal!

Die Zahl der Seitenaufrufe stieg 2025 noch einmal um rund 12% – Foto: Collage: Paul Krier/LSN

Wir können unseren Lesern und Benutzern nicht genug danken: 2025 war für FuPa Luxemburg wieder ein Jahr der Superlative, welches ohne unsere Leserschaft und Online-Communities so nicht denkbar gewesen wäre! 💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Satte gut 76 Millionen mal wurde www.fupa.net/luxemburg im vergangenen Jahr angeklickt, dies von knapp 380.000 Besuchern. Und dass wir diesen etwas bieten, belegen weitere Zahlen: jeder User besucht im Schnitt gut zwölf Seiten auf FuPa Luxemburg und verbringt in der Regel gut zwanzig Minuten auf unserem Portal! 👉 Alle Zahlen und Statistiken auf lsn.sarl

Mit „wir“ seid auch ihr gemeint, die aktiven User, die uns regelmäßig mit Material füttern. Allem voran natürlich die Liveticker, aber auch Fotogalerien, Videos u.ä., die durch Prämienpunkte belohnt werden. FuPa Luxemburg ist damit auch zu einem interessanten Anbieter von Werbeflächen geworden. Der Kundenstamm unserer Betreibergesellschaft „Luxembourg Sports Network“ ist in den letzten sechs Monaten stark gewachsen und auch die ersten beiden Monate des neuen Jahres stimmen uns optimistisch.