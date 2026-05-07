FuPa-Interview mit Lars Fokken

Trainer Lars Fokken spricht im Interview über eine Saison, die so kaum zu erwarten war: Trotz personeller Einschnitte steht seine Mannschaft überraschend weit oben in der Tabelle. Wie er diese Entwicklung einordnet, welche Rolle mentale Stärke in einer ausgeglichenen Liga spielt und warum gerade der Zusammenhalt im Team ein entscheidender Faktor ist, verrät er ebenso wie seine Ziele mit dem jungen Kader bis zum Saisonende. Außerdem gibt er Einblicke, warum in dieser Spielklasse der Fokus nie nachlassen darf und worauf sich die Fans in den kommenden Wochen besonders freuen können.

FuPa: Lars, du bist im zweiten Jahr Trainer der SG Fehndorf/Hebelermeer. Worin unterscheidet sich deine Mannschaft heute am meisten von der zu Beginn deiner Amtszeit?

Durch Elias Schleper, Tobias Bokholt und Jonas Broens sind junge Spieler dazu gekommen und Christian Conen hat den Sprung aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft geschafft.

Taktisch haben wir uns mehr zu einer spielkontrollierenden Mannschaft entwickelt.

FuPa: Nach den Abgängen mehrerer wichtiger Spieler vor der Saison ,darunter auch Führungsspieler und der Kapitän ,hättest du vermutlich nicht unbedingt erwartet, dass ihr so weit oben steht. Wie bewertest du die bisherige Saisonentwicklung, gerade mit Blick darauf, dass ihr vier Spieltage vor Schluss auf dem zweiten Platz steht?

Lars: Um ehrlich zu sein, habe ich nach den Abgängen der 4 Spieler, die unteranderem auch Achsenspieler und Kapitän waren, gehofft, dass wir uns so schnell wie möglich von den Abstiegsplätzen entfernen und uns dann in Ruhe weiter verbessern können. Dass wir nun 4 Spieltage vor Schluss auf dem 2ten Platz stehen, ist befreiend!

FuPa: In einer Liga, in der sich durch zweite Mannschaften und personelle Veränderungen jederzeit viel verschieben kann, wie schafft ihr es, den Fokus über die gesamte Saison hinweg hochzuhalten und euch nicht zu früh in Sicherheit zu wiegen?

Lars: In einer Saison kann immer so viel passieren. Gerade in Ligen, in denen auch 2te Mannschaften spielen. Einerseits kann es vorkommen, dass Spieler aus den ersten Mannschaften sich fit bei der Reserve machen oder einfach aushelfen, andererseits kann es auch sein, dass die erste Mannschaft Unterstützung braucht und dann die besten Spieler aus der Reserve hochgezogen werden.

Daher wird der Fokus immer so hoch bleiben wie möglich, unter anderem durch kurz oder langfristige Ziele, die man sich selbst oder als Mannschaft oder als Verein steckt.

FuPa: Welche Schwerpunkte hast du für die Rückrunde gesetzt: Geht es dir eher um Ergebnisse, die sportliche Entwicklung oder auch darum, dass die Spieler gezielt Erfahrungen sammeln?

Lars: Ja beides, weil das eine oder das andere nicht funktioniert.

Bei dem jungen Kader mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren würde ich noch den wichtigen Punkt Erfahrung hinzufügen.

Und das versuche ich den Spielern immer wieder auf´s Brot zu schmieren, dass sie positive Spielmomente festhalten und abspeichern und nach negativen, die Sache anders angehen.

FuPa: Wo siehst du aktuell die größten Herausforderungen in eurer Liga? Sind es eher taktische Trends, die Ausgeglichenheit der Teams oder äußere Faktoren wie Platzverhältnisse und Kaderbreite?

Lars: Ich glaube es ist die Ausgeglichenheit der Teams gerade auch wegen den Zweitvertretungen, wie bereits erklärt.

FuPa: Wenn du auf die bisherige Saison und die Tabelle schaust ,auch im Vergleich zu deinen Erwartungen vor der Saison und dem Verlauf der letzten Spielzeit ,inwieweit haben sich deine Einschätzungen bestätigt oder gab es doch Abweichungen?

Lars: Auf 2 bis 3 Tabellenplätze kann man das bei keiner Mannschaft genau sagen, aber wenn ich mir die Tabelle anschaue und überlege, wie ich vorher getippt hätte, passt doch schon einiges. Auch mit Rückblick, wie die letzte Saison beendet wurde.

FuPa: Ihr habt zuletzt eine starke Phase gehabt, in der vieles gut zusammengepasst hat. Wie erklärst du dir diesen Lauf und was waren aus deiner Sicht die entscheidenden Faktoren dafür?

Lars: Wir haben es geschafft auf einer Erfolgswelle zu schwimmen, wo dann einfach viele Einzelheiten zusammengepasst haben.

FuPa: Gerade im Amateurfußball, wo viele Teams auf einem ähnlichen körperlichen Niveau sind ,welche Rolle spielt für dich die mentale Stärke im Saisonverlauf?

Lars: Für mich ist das entscheidend. Du schaffst es nicht oder nur sehr schwer im körperlichen Bereich andere Mannschaften zu überholen. Die trainieren/spielen ja genau so im gleich oder sehr ähnlichen Rhythmus.

FuPa: Was können die Fans bis zum Saisonende von eurer Mannschaft erwarten ,sowohl sportlich auf dem Platz als auch in Bezug auf den Teamzusammenhalt?

Lars: Auf viele Torchancen/Tore und hört sich etwas komisch an: zu sehen, dass der Zusammenhalt bei uns in der Mannschaft stimmt. Alle Fans sind ja auch privat in irgendeinem Kontakt mit den Spielern.

FuPa: Lars, vielen Dank für deine offenen Antworten und die Zeit für das Gespräch. Wir wünschen dir und der SG Fehndorf/Hebelermeer für den Saisonendspurt weiterhin viel Erfolg.