FuPa-Interview in der Kalenderwoche 5

Kalenderwoche 5 steht bei FuPa ganz im Zeichen spannender Einblicke und klarer Worte. Drei Interviews, drei Perspektiven, drei Geschichten aus dem regionalen Fußball, verteilt über die Woche, wie gewohnt jeweils zum Start in den Tag. Den Auftakt macht am Montag Marcel Gebhardt vom SV Concordia Emsbüren. Der Trainer spricht über seine Arbeit, den aktuellen Stand der Mannschaft und darüber, welche Stellschrauben in der Rückrunde entscheidend sein können.

Am Mittwoch richtet sich der Blick nach Rhede: Oliver Niesmann vom SuS Rhede steht Rede und Antwort. Er hat den amtierenden Kreispokalsieger des Emslandes zu Saisonbeginn übernommen und gibt Einblicke in seine erste Zeit im Amt, Herausforderungen und Erwartungen. Den Abschluss der Woche bildet am Freitag ein Perspektivwechsel zwischen die Pfosten. Joshua Hülsmann, der im Sommer zum SV Eintracht Nordhorn gewechselt ist, hat sich dort sofort als Nummer eins etabliert und spricht über seinen Start beim neuen Verein und seine Rolle im Team.

Drei Gespräche, drei unterschiedliche Blickwinkel - Kalenderwoche 5 verspricht wieder reichlich Lesestoff aus Liebe zum Fußball.