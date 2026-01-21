FuPa-Interview in der Kalenderwoche 5

Kalenderwoche 5 steht bei FuPa ganz im Zeichen spannender Einblicke und klarer Worte. Drei Interviews, drei Perspektiven, drei Geschichten aus dem regionalen Fußball, verteilt über die Woche, wie gewohnt jeweils zum Start in den Tag.
Den Auftakt macht am Montag Marcel Gebhardt vom SV Concordia Emsbüren. Der Trainer spricht über seine Arbeit, den aktuellen Stand der Mannschaft und darüber, welche Stellschrauben in der Rückrunde entscheidend sein können.
Am Mittwoch richtet sich der Blick nach Rhede: Oliver Niesmann vom SuS Rhede steht Rede und Antwort. Er hat den amtierenden Kreispokalsieger des Emslandes zu Saisonbeginn übernommen und gibt Einblicke in seine erste Zeit im Amt, Herausforderungen und Erwartungen.
Den Abschluss der Woche bildet am Freitag ein Perspektivwechsel zwischen die Pfosten. Joshua Hülsmann, der im Sommer zum SV Eintracht Nordhorn gewechselt ist, hat sich dort sofort als Nummer eins etabliert und spricht über seinen Start beim neuen Verein und seine Rolle im Team.
Drei Gespräche, drei unterschiedliche Blickwinkel - Kalenderwoche 5 verspricht wieder reichlich Lesestoff aus Liebe zum Fußball.
Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?
Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.
Folg einfach unserem WhatsApp-Kanal! Da bekommst du alles direkt auf den Fuß: Lokalsport pur, keine Social-Media-Grätschen, null Gelaber, dafür jede Menge Herzblut, Emotionen und Provinzfußball zum Verlieben.