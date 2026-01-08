FuPa how to: wie setze ich ein abgebrochenes Spiel fort?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Seit Anfang der Saison 2025/2026 ist der abgeänderte Artikel 15 des Spielreglements der FLF in Kraft. Dieser Absatz der Satzung behandelt Spielunterbrechungen (max. bis zu einem Total von 45 Minuten) und -abbrüche im Fall von höherer Gewalt. Neu ist der Teil des Artikels, der besagt, dass ein abgebrochenes Spiel nicht wie früher komplett wiederholt werden muss, sondern dass nur die verbleibende Spielzeit ab dem Zeitpunkt des Abbruchs gespielt wird. Ganze sieben verschiedene Punkte müssen in einem solchen Fall berücksichtigt werden, u.a. wo die Partie fortgeführt wird, mit welchen Spielerinnen oder Spielern uvm. Die Details dazu finden sich im zweiten Ordner der „Statuts et Reglements“ ab Seite 14.
Wichtig zu erwähnen ist, dass ein solches Spiel aber nicht auf demselben Fußballplatz wie die ursprüngliche Ansetzung fortgesetzt werden muss. Dies hat damit zu tun, dass z.B. bei einer technischen Störung, die einer langfristigen Behebung bedarf, eine Partie dennoch zeitnah nachgeholt oder fortgesetzt werden kann. Erstmals so richtig ins Rampenlicht rückte die Anwendung des neuen Artikels 15 kurz vor der Winterpause in der Liga 1 der Frauen, als die Partie Differdingen – Diekirch nach 17 Minuten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen wurde.
Da eine lange Unterbrechung eines Spiels bzw. Tickers von mehreren Tagen technisch im FuPa-Liveticker nicht vorgesehen ist (nach mehreren Stunden beenden sich Ticker automatisch, falls ein User vergessen haben sollte, den Abpfiff-Button zu betätigen), hat FuPa Luxemburg für seine Liveticker-Betreiber folgenden kleinen Workaround definiert.
