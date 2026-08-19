FuPa Hamburg ist seit Januar neu unterwegs - jetzt seid ihr gefragt

Teilt FuPa eure Meinung mit! – Foto: IMAGO IMAGES

Seit Januar ist FuPa Hamburg neu aufgestellt - und seitdem ist viel passiert. Die Reichweite ist deutlich gestiegen, immer mehr Vereine kommen bei uns zu Wort, und auch der direkte Draht in die Hamburger Fußballszene wird stärker. Besonders über WhatsApp erreichen uns inzwischen täglich Hinweise, Transfers, Spielberichte, Themenideen und Statements von Trainern, Spielern und Funktionären.

Genau diesen Weg wollen wir weitergehen. FuPa Hamburg soll nicht nur über den Amateurfußball berichten, sondern so nah wie möglich an den Vereinen, Teams und Menschen dran sein, die Woche für Woche auf Hamburgs Plätzen stehen. Vom großen Oberliga-Spiel bis zum besonderen Moment in der Kreisklasse, vom Transfergerücht bis zur Vereinsgeschichte, vom Liveticker bis zur Elf der Woche: Wir möchten wissen, was euch interessiert, was euch fehlt und was wir noch besser machen können.

Eure Meinung ist gefragt

Deshalb starten wir eine große Nutzerumfrage. Uns interessiert, wie ihr FuPa Hamburg nutzt, welche Inhalte für euch besonders wichtig sind und ob ihr euch mit eurem Verein oder eurer Liga ausreichend abgebildet fühlt. Gleichzeitig möchten wir erfahren, ob ihr bereits wusstet, dass ihr der Redaktion jederzeit Statements schicken könnt, euren Verein als FuPaner oder Vereinserwalter selbst pflegen könnt oder nach den Spielen für die Elf der Woche abstimmen dürft.