FuPa-Fotografen gesucht: So erstellt ihr Galerien bei uns

Vom Vereinsfotografen bis zum Hobby-Knipser: Schon jetzt nutzen zahlreiche Fotografen die Plattform von FuPa Niederrhein, um ihre Bilder einem breiten Publikum zu präsentieren. Du bist ebenfalls regelmäßig bei Spielen am Niederrhein mit der Kamera unterwegs? Dann nutze die Chance und erhöhe die Reichweite deiner Aufnahmen deutlich über unsere Plattform.
Und für die ambitionierteren unter euch: Ausgewählte FuPa-Fotografen können über Redaktionsaufträge auch Zugang zu hochklassigen Spielen, wie in der Regionalliga, erhalten.
Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind.
Gerade für Einsteiger haben wir noch ein paar Tipps, wie ihr eure Fotos verbessern könnt:
Bevor du eine Galerie erstellen kannst, benötigst du den Fotografen-Zugang.
In der Vereinsverwaltung findest du den Reiter "Galerien".
Zum Abschluss einfach auf den grünen Button "Galerie speichern“ klicken – und schon erscheinen deine Bilder kurze Zeit später auf unserer Plattform.
Als zusätzliche Motivation gibt es als Belohnung für jede Galerie mit mindestens 15 Bildern auch 15 Prämienpunkte im FuPa-Prämienshop. Für jede Galerie von Spielen bei Hallen- oder Sommerturnieren mit 15 Bildern gibt es 5 Punkte.
Gibt es darüber hinaus noch offene Fragen oder Wünsche zum Thema? Meldet euch mit eurem Anliegen einfach bei unserer Redaktion unter fupa@rp-digital.de.
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