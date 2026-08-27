FuPa-Fotografen gesucht: Jetzt deine Bilder hochladen

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Vom Vereinsfotografen bis zum Hobby-Knipser: Schon jetzt nutzen zahlreiche Fotografen die Plattform von FuPa, um ihre Bilder einem breiten Publikum zu präsentieren. Du bist ebenfalls regelmäßig bei Spielen rund um Niedersachsen mit der Kamera unterwegs? Dann nutze die Chance und erhöhe die Reichweite deiner Aufnahmen deutlich über unsere Plattform.
Und für die ambitionierteren unter euch: Ausgewählte FuPa-Fotografen können über Redaktionsaufträge auch Zugang zu hochklassigen Spielen, wie in der Regionalliga, erhalten.
Schritt 1: Die Fotos
Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder möglichst im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind.