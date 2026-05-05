FuPa-Fotografen gesucht: Jetzt deine Bilder hochladen

Und für die ambitionierteren unter euch: Ausgewählte FuPa-Fotografen können über Redaktionsaufträge auch Zugang zu hochklassigen Spielen, wie in der Regionalliga, erhalten.

Schritt 1: Die Fotos Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder möglichst im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind.