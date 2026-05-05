FuPa-Fotografen gesucht: Jetzt deine Bilder hochladen

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Brandheiße Schnappschüsse sind das Herz und die Seele der Berichterstattung auf FuPa Niedersachsen. In diesem Text zeigen wir, wie du für deinen Verein Bilder hochladen könnt.
von red · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser
Werde FuPa-Fotograf in Niedersachsen! – Foto: Arno Wirths
Vom Vereinsfotografen bis zum Hobby-Knipser: Schon jetzt nutzen zahlreiche Fotografen die Plattform von FuPa, um ihre Bilder einem breiten Publikum zu präsentieren. Du bist ebenfalls regelmäßig bei Spielen rund um Niedersachsen mit der Kamera unterwegs? Dann nutze die Chance und erhöhe die Reichweite deiner Aufnahmen deutlich über unsere Plattform.
Und für die ambitionierteren unter euch: Ausgewählte FuPa-Fotografen können über Redaktionsaufträge auch Zugang zu hochklassigen Spielen, wie in der Regionalliga, erhalten.
Schritt 1: Die Fotos
Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder möglichst im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind.
Gerade für Einsteiger haben wir noch ein paar Tipps, wie du deine Fotos verbessern könnt:
Sei vorbereitet auf die Lichtverhältnisse: Abendspiele unter Flutlicht sind selbst mit gutem Equipment anspruchsvoll. Bei starker Sonneneinstrahlung können Streulichtblenden oder Filter helfen.
Die richtige Perspektive wählen: Sportbilder wirken oft dynamischer, wenn sie aus einer tieferen Perspektive aufgenommen werden. Ein kleiner Hocker kann hier Gold wert sein.
Emotionen einfangen: Nicht nur die Spielaction zählt! Jubelnde Spieler, diskutierende Trainer oder hitzige Szenen am Spielfeldrand machen eure Galerie lebendig.
Vielfalt zeigen: Fotografiert nicht nur eine Mannschaft. Auch klassische Motive und "Symbolbilder" wie Wappen, Trikots oder Details rund um das Spiel sind gerne gesehen.
Der richtige Moment: Fotos auf Distanz sind oft nur mit teurem Equipment möglich. Wartet, bis sich das Spiel in deinem Quadranten abspielt (Das Viertel des Platzes, das dir am nächsten ist).
Schritt 2: Registrierung
Bevor du eine Galerie erstellen kannst, benötigst du den Fotografen-Zugang.