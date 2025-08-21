 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: M.D./FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp: Slobodan Markovic (Trainer, TSVgg Plattenhardt)

Der Trainer der TSVgg Plattenhardt tippt den 2. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

In dieser Woche tippt Slobodan Markovic von der TSVgg Plattenhardt die Spiele des 2. Spieltags in der Landesliga Württemberg, Staffel 2.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:00

Slobodan Markovic: Ein Spiel, das durch einen Ball entschieden werden könnte.
⚽ Mein Tipp: 1:0

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:00

Slobodan Markovic: Zwei gute Teams, ich erwarte ein gutes Spiel.
⚽ Mein Tipp: 2:2

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:00

Slobodan Markovic: Nach der Niederlage in der Hinrunde erwarte ich ein vorsichtigeres Spiel.
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
13:00

Slobodan Markovic: Als erster Favorit für den Meister tippe ich auf einen Auswärtssieg.
⚽ Mein Tipp: 0:2

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

Slobodan Markovic: Ein schwieriges Spiel, aber ich gebe der Heimmannschaft den Vorteil.
⚽ Mein Tipp: 2:1

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:00

Slobodan Markovic: Beide Teams sind mit Siegen gut gestartet, aber es wird hart.
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Sa., 23.08.2025, 18:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
18:00

Slobodan Markovic: Lokalderby, ich bevorzuge Bernhausen wegen der besseren Qualität.
⚽ Mein Tipp: 1:2

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:00

Slobodan Markovic: Ich gebe MTV den Vorteil, basierend auf dem letzten Spiel.
⚽ Mein Tipp: 1:2

Aufrufe: 021.8.2025, 19:00 Uhr
Nicolas BläseAutor