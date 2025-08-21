FuPa-Expertentipp: Slobodan Markovic (Trainer, TSVgg Plattenhardt)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
In dieser Woche tippt Slobodan Markovic von der TSVgg Plattenhardt die Spiele des 2. Spieltags in der Landesliga Württemberg, Staffel 2.
Slobodan Markovic: Ein Spiel, das durch einen Ball entschieden werden könnte.
⚽ Mein Tipp: 1:0
---
Slobodan Markovic: Zwei gute Teams, ich erwarte ein gutes Spiel.
⚽ Mein Tipp: 2:2
---
Slobodan Markovic: Nach der Niederlage in der Hinrunde erwarte ich ein vorsichtigeres Spiel.
⚽ Mein Tipp: 1:1
---
Slobodan Markovic: Als erster Favorit für den Meister tippe ich auf einen Auswärtssieg.
⚽ Mein Tipp: 0:2
---
Slobodan Markovic: Ein schwieriges Spiel, aber ich gebe der Heimmannschaft den Vorteil.
⚽ Mein Tipp: 2:1
---
Slobodan Markovic: Beide Teams sind mit Siegen gut gestartet, aber es wird hart.
⚽ Mein Tipp: 1:1
---
Slobodan Markovic: Lokalderby, ich bevorzuge Bernhausen wegen der besseren Qualität.
⚽ Mein Tipp: 1:2
---
Slobodan Markovic: Ich gebe MTV den Vorteil, basierend auf dem letzten Spiel.
⚽ Mein Tipp: 1:2