Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Yorck Bettin (FC 98 Hennigsdorf)

Die Partien des 11. Spieltags der Landesliga Nord tippt der Spieler des FC 98 Hennigsdorf im Expertentipp von FuPa.

LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Morgen, 20:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
20:00live

Yorck Bettin: "Zepernick wird nach dem Derbysieg weiterhin erfolgreich bleiben und einen ungefährdeten Heimsieg einfahren und dabei vor allem offensiv glänzen."
⚽ mein Tipp: 4:1

Morgen, 19:30 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
19:30

Yorck Bettin: "Falkensee wird lange mithalten, aber Potsdam hat bisher nur in Hennigsdorf Punkte liegen gelassen und wird auch gegen Falkensee am Ende souverän gewinnen."
⚽ mein Tipp: 4:2

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
13:00

Yorck Bettin: "Bornim weiterhin mit nur 2 Punkten und als Tabellenletzter wird es in Bernau schwer haben und wird auch dort wieder deutlich verlieren."
⚽ mein Tipp: 4:1

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
13:00

Yorck Bettin: "Neustadt ist offensiv zu stark für die Verteidigung von Eberswalde und wird das auch auf dem Platz zeigen und so das Spiel deutlich gewinnen."
⚽ mein Tipp: 3:1

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
13:00

Yorck Bettin: "Schönow ist insgesamt diese Saison sehr gut unterwegs und wird diesen Trend auch in Babelsberg sicher fortsetzen."
⚽ mein Tipp: 1:4

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
15:00

Yorck Bettin: "Zehdenick will nach dem Sieg letzte Woche nachlegen und das wird ihnen bei der zweitschlechtesten Verteidigung der Liga auch knapp gelingen."
⚽ mein Tipp: 1:2

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
13:00live

Yorck Bettin: "Der FC 98 will nach der Niederlage in Zehdenick auf jeden Fall eine Reaktion zeigen und das wird aufgrund der in letzter Zeit verbesserten Abwehr ohne Gegentor auch gelingen."
⚽ mein Tipp: 3:0

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
13:00

Yorck Bettin: "Szymon Wierzchowski kommt nach der Gelb-Roten Karte zurück und wird Schwedt wieder auf die Siegerstraße bringen."
⚽ mein Tipp: 3:1

Zum Spielerprofil hier klicken.

redAutor