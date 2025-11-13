FuPa-Expertentipp mit Yorck Bettin (FC 98 Hennigsdorf)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Yorck Bettin: "Zepernick wird nach dem Derbysieg weiterhin erfolgreich bleiben und einen ungefährdeten Heimsieg einfahren und dabei vor allem offensiv glänzen."
⚽ mein Tipp: 4:1
---
Yorck Bettin: "Falkensee wird lange mithalten, aber Potsdam hat bisher nur in Hennigsdorf Punkte liegen gelassen und wird auch gegen Falkensee am Ende souverän gewinnen."
⚽ mein Tipp: 4:2
---
Yorck Bettin: "Bornim weiterhin mit nur 2 Punkten und als Tabellenletzter wird es in Bernau schwer haben und wird auch dort wieder deutlich verlieren."
⚽ mein Tipp: 4:1
---
Yorck Bettin: "Neustadt ist offensiv zu stark für die Verteidigung von Eberswalde und wird das auch auf dem Platz zeigen und so das Spiel deutlich gewinnen."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Yorck Bettin: "Schönow ist insgesamt diese Saison sehr gut unterwegs und wird diesen Trend auch in Babelsberg sicher fortsetzen."
⚽ mein Tipp: 1:4
---
Yorck Bettin: "Zehdenick will nach dem Sieg letzte Woche nachlegen und das wird ihnen bei der zweitschlechtesten Verteidigung der Liga auch knapp gelingen."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Yorck Bettin: "Der FC 98 will nach der Niederlage in Zehdenick auf jeden Fall eine Reaktion zeigen und das wird aufgrund der in letzter Zeit verbesserten Abwehr ohne Gegentor auch gelingen."
⚽ mein Tipp: 3:0
---
Yorck Bettin: "Szymon Wierzchowski kommt nach der Gelb-Roten Karte zurück und wird Schwedt wieder auf die Siegerstraße bringen."
⚽ mein Tipp: 3:1
___________
__________________________________________________________________________________________________
