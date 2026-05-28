 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Yannik Kögler (TSV Köngen)

Yannik Kögler vom TSV Köngen tippt den 29. Spieltag der Landesliga, Staffel 2

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Sven Ertinger / FuPa-Grafik
Foto: Sven Ertinger / FuPa-Grafik

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FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Yannik Kögler vom TSV Köngen tippt den 29. Spieltag der Landesliga, Staffel 2.

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
15:30

Yannik Kögler: "Derby – Bernhausen wird im Kampf um die Aufstiegsrelegation nochmals alle Kräfte bündeln, um vorne anzugreifen. Plattenhardt hingegen möchte sich die letzte Chance im Kampf um den Abstieg wahren."

⚽ mein Tipp: 1:3

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:30

Yannik Kögler: "Bad Boll hat eine starke Rückrunde gespielt und wird das Spiel gewinnen. Neuhausen hofft auf Punkte, damit der Klassenerhalt gesichert werden kann."

⚽ mein Tipp: 0:2

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
15:30

Yannik Kögler: "Für Echterdingen geht es im Heimspiel gegen Waldhausen um alles, um den Abstieg zu verhindern. Es wird ein intensives Spiel gegen zweikampfstarke Waldhäuser, trotzdem siegt Echterdingen."

⚽ mein Tipp: 2:1

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:30

Yannik Kögler: "Ehningen kann im Heimspiel gegen abstiegsbedrohte Geislinger einen Schritt näher an die Meisterschaft rücken. Allerdings hat Geislingen eine starke Rückrunde gespielt und bewiesen, dass sie größere Teams ärgern können."

⚽ mein Tipp: 2:2

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:30

Yannik Kögler: "Waldstetten hat gegen Maichingen wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden und wird auch das letzte Heimspiel gegen Sindelfingen gewinnen, um die Chance auf die Aufstiegsrelegation zu wahren."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:30

Yannik Kögler: "Wie sagt man so schön: ein Spiel um die goldene Ananas. Es könnte deshalb ein torreiches Spiel geben, da beide Mannschaften befreit aufspielen können."

⚽ mein Tipp: 3:3

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:30

Yannik Kögler: "Sontheim hat in der Rückrunde gezeigt, dass sie in der Landesliga angekommen sind und sich deutlich stabilisiert haben. Der MTV hat noch Resthoffnungen auf die Abstiegsrelegation und wird daher alles investieren, um diesen letzten Funken aufrechtzuerhalten."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:30

Yannik Kögler: "Das Topspiel des 29. Spieltags findet dieses Wochenende in Köngen statt. Für Köngen geht es noch um die Meisterschaft oder die Aufstiegsrelegation, und sie haben nach der 0:6-Hinspielpleite noch etwas gutzumachen. Es wird ein spannendes und intensives Spiel bei circa 30 Grad. Ich tippe natürlich auf Köngen."

⚽ mein Tipp: 3:1