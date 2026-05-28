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Allgemeines
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FuPa-Expertentipp mit Yannik Kögler (TSV Köngen)
Yannik Kögler vom TSV Köngen tippt den 29. Spieltag der Landesliga, Staffel 2
Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Yannik Kögler: "Derby – Bernhausen wird im Kampf um die Aufstiegsrelegation nochmals alle Kräfte bündeln, um vorne anzugreifen. Plattenhardt hingegen möchte sich die letzte Chance im Kampf um den Abstieg wahren."
Yannik Kögler: "Für Echterdingen geht es im Heimspiel gegen Waldhausen um alles, um den Abstieg zu verhindern. Es wird ein intensives Spiel gegen zweikampfstarke Waldhäuser, trotzdem siegt Echterdingen."
Yannik Kögler: "Ehningen kann im Heimspiel gegen abstiegsbedrohte Geislinger einen Schritt näher an die Meisterschaft rücken. Allerdings hat Geislingen eine starke Rückrunde gespielt und bewiesen, dass sie größere Teams ärgern können."
Yannik Kögler: "Waldstetten hat gegen Maichingen wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden und wird auch das letzte Heimspiel gegen Sindelfingen gewinnen, um die Chance auf die Aufstiegsrelegation zu wahren."
Yannik Kögler: "Sontheim hat in der Rückrunde gezeigt, dass sie in der Landesliga angekommen sind und sich deutlich stabilisiert haben. Der MTV hat noch Resthoffnungen auf die Abstiegsrelegation und wird daher alles investieren, um diesen letzten Funken aufrechtzuerhalten."
Yannik Kögler: "Das Topspiel des 29. Spieltags findet dieses Wochenende in Köngen statt. Für Köngen geht es noch um die Meisterschaft oder die Aufstiegsrelegation, und sie haben nach der 0:6-Hinspielpleite noch etwas gutzumachen. Es wird ein spannendes und intensives Spiel bei circa 30 Grad. Ich tippe natürlich auf Köngen."