FuPa-Expertentipp mit Yannick Ellermann (1. FC Normannia Gmünd)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
In dieser Woche tippt Yannick Ellermann, Torhüter des 1. FC Normannia Gmünd, den 15. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg.
Yannick Ellermann: Essingen entscheidet eine umkämpfte Partie durch eine Standard knapp für sich.
⚽ Mein Tipp: 2:1
---
Yannick Ellermann: Ravensburg bestätigt seine gute Form und feiert am Ende einen souveränen Heimsieg.
⚽ Mein Tipp: 3:1
---
Yannick Ellermann: Ein intensives Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenken und sich am Ende die Punkte teilen.
⚽ Mein Tipp: 1:1
---
⚽ Kein Tipp
---
Yannick Ellermann: Göppingen knüpft an den Heimsieg der Vorwoche an und gewinnt auch auswärts ein kampfbetontes Spiel knapp. Für Oberachern trifft Luca Fritz :)
⚽ Mein Tipp: 1:2
---
Yannick Ellermann: Ein temporeiches und unterhaltsames Spiel, in dem Pforzheim dem Tabellenführer alles abverlangt. Aalen behält jedoch knapp die Oberhand durch Treffer von Maksimovic und Melo.
⚽ Mein Tipp: 1:2
---
Yannick Ellermann: Mannheim wird seiner Favoritenrolle gerecht und setzt sich in einer intensiven Partie durch.
⚽ Mein Tipp: 0:2
---
Yannick Ellermann: Eine unterhaltsame Partie mit zahlreichen Torchancen, in der Villingens starke Offensive den Unterschied macht.
⚽ Mein Tipp: 3:1
---
Yannick Ellermann: Ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Reutlingen beweist Moral, dreht den Rückstand und Makropolous sorgt für die Entscheidung.
⚽ Mein Tipp: 3:2
---