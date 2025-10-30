 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Jana Brenner / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Yannick Ellermann (1. FC Normannia Gmünd)

In dieser Woche tippt Yannick Ellermann, Torhüter des 1. FC Normannia Gmünd, den 15. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg.

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
14:30

Yannick Ellermann: Essingen entscheidet eine umkämpfte Partie durch eine Standard knapp für sich.

⚽ Mein Tipp: 2:1

---

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
14:30

Yannick Ellermann: Ravensburg bestätigt seine gute Form und feiert am Ende einen souveränen Heimsieg.

⚽ Mein Tipp: 3:1

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
14:00

Yannick Ellermann: Ein intensives Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenken und sich am Ende die Punkte teilen.

⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
14:00live

⚽ Kein Tipp

---

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:30

Yannick Ellermann: Göppingen knüpft an den Heimsieg der Vorwoche an und gewinnt auch auswärts ein kampfbetontes Spiel knapp. Für Oberachern trifft Luca Fritz :)

⚽ Mein Tipp: 1:2

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:00live

Yannick Ellermann: Ein temporeiches und unterhaltsames Spiel, in dem Pforzheim dem Tabellenführer alles abverlangt. Aalen behält jedoch knapp die Oberhand durch Treffer von Maksimovic und Melo.

⚽ Mein Tipp: 1:2

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
14:00

Yannick Ellermann: Mannheim wird seiner Favoritenrolle gerecht und setzt sich in einer intensiven Partie durch.

⚽ Mein Tipp: 0:2

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:00

Yannick Ellermann: Eine unterhaltsame Partie mit zahlreichen Torchancen, in der Villingens starke Offensive den Unterschied macht.

⚽ Mein Tipp: 3:1

---

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:30

Yannick Ellermann: Ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Reutlingen beweist Moral, dreht den Rückstand und Makropolous sorgt für die Entscheidung.

⚽ Mein Tipp: 3:2

---

Aufrufe: 030.10.2025, 18:00 Uhr
Timo BabicAutor