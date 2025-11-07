 2025-10-30T14:25:35.653Z

FuPa-Expertentipp mit Volker Grimminger (Young Boys Reutlingen)

In dieser Woche tippt Volker Grimminger, Trainer der Young Boys Reutlingen, den 15. Spieltag in der Verbandsliga Württemberg

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
14:00

Volker Grimminger: Hofherrnweiler-Unterrombach kommt mit Rückenwind aus dem Derby und entführt einen Punkt.
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
14:00live

Volker Grimminger: Friedrichshafen sehr starker Aufsteiger aber holt die meisten Punkte nur zuhause, Dorfmerkingen brauch den Dreier, um den Anschluss zu halten.
⚽ Mein Tipp: 2:1

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
14:00

Volker Grimminger: Weil ich Fischi vertraue und Heilbronn langsam Punkten MUSS.
⚽ Mein Tipp: 2:2

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
14:30

Volker Grimminger: Beides disziplinierte Mannschaften die komplett auf Augenhöhe agieren.
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 14:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
14:30

Volker Grimminger: Calcio setzt den positiven Lauf fort und lässt nichts anbrennen.
⚽ Mein Tipp: 0:2

---

Morgen, 14:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
14:30live

Volker Grimminger: Beide eigentlich zum Siegen verdammt aber für mich ein klares Unentschieden.
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
14:30live

Volker Grimminger: Weilimdorf heimstark und unberechenbar.
⚽ Mein Tipp: 2:1

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
15:00

Volker Grimminger: Fellbach setzt sich am Ende in einem starken Spiel durch, sollten sie im Stadion spielen.
⚽ Mein Tipp: 3:2

