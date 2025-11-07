FuPa-Expertentipp mit Volker Grimminger (Young Boys Reutlingen)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
In dieser Woche tippt Volker Grimminger, Trainer der Young Boys Reutlingen, den 15. Spieltag in der Verbandsliga Württemberg.
Volker Grimminger: Hofherrnweiler-Unterrombach kommt mit Rückenwind aus dem Derby und entführt einen Punkt.
⚽ Mein Tipp: 1:1
Volker Grimminger: Friedrichshafen sehr starker Aufsteiger aber holt die meisten Punkte nur zuhause, Dorfmerkingen brauch den Dreier, um den Anschluss zu halten.
⚽ Mein Tipp: 2:1
Volker Grimminger: Weil ich Fischi vertraue und Heilbronn langsam Punkten MUSS.
⚽ Mein Tipp: 2:2
Volker Grimminger: Beides disziplinierte Mannschaften die komplett auf Augenhöhe agieren.
⚽ Mein Tipp: 1:1
Volker Grimminger: Calcio setzt den positiven Lauf fort und lässt nichts anbrennen.
⚽ Mein Tipp: 0:2
Volker Grimminger: Beide eigentlich zum Siegen verdammt aber für mich ein klares Unentschieden.
⚽ Mein Tipp: 1:1
Volker Grimminger: Weilimdorf heimstark und unberechenbar.
⚽ Mein Tipp: 2:1
Volker Grimminger: Fellbach setzt sich am Ende in einem starken Spiel durch, sollten sie im Stadion spielen.
⚽ Mein Tipp: 3:2