 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Tom Jahnke (1. FC Frankfurt)

Die Partien des 26. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Spieler des 1. FC Frankfurt im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Dominik Wenzlik / FuPa-Grafik
Foto: Dominik Wenzlik / FuPa-Grafik

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FSV Union

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 26. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Spieler des 1. FC Frankfurt im Expertentipp von FuPa.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
15:00live

Tom Jahnke: "Bernau hat nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen geholt, Schöneiche hingegen hat die letzten fünf Partien nicht verloren."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
15:00

Tom Jahnke: "Es sind ähnliche Statistiken, aber meiner Meinung nach spielt Oranienburg den besseren Fußball und holt damit den klaren Sieg."

⚽ mein Tipp: 0:3

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Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
15:00

Tom Jahnke: "Sachsenhausen will nach einer schwächeren Phase wieder Punkte holen, Fürstenwalde ist aber sehr gut drauf und will oben dranbleiben."

⚽ mein Tipp: 2:2

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Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
15:00

Tom Jahnke: "Frankfurt hat eine sehr starke Serie und das nötige Etwas, um immer Tore zu machen. Der Werderaner FC holte leider nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen."

⚽ mein Tipp: 4:0

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Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
13:00

Tom Jahnke: "Neuruppin ist trotz einer eher schwachen Rückrunde meiner Meinung nach das bessere Team und individuell sehr stark."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
15:00

Tom Jahnke: "Ludwigsfelde will nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg einfahren, um sich zu festigen. Der BSC Preußen ist derzeit leider nicht in der Verfassung, um sich dagegen wehren zu können."

⚽ mein Tipp: 2:0

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Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSV Altlüdersdorf
15:00

Tom Jahnke: "Ahrensfelde hat eine sehr gute Serie und deutliche Ergebnisse erzielt, dadurch sind sie für mich der Favorit. Vor allem sind sie zu Hause sehr stark. Altlüdersdorf ist aber immer für einen Treffer gut."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
15:00

Tom Jahnke: "Der BSC Süd ist der klare Favorit; sie haben gute Ergebnisse aus den letzten Spielen erzielt und sind eine starke Mannschaft. Zeuthen hat eine durchwachsene Rückrunde, damit ist für sie leider nichts zu holen."

⚽ mein Tipp: 1:3

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