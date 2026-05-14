FuPa-Expertentipp mit Tom Jahnke (1. FC Frankfurt) Die Partien des 26. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Spieler des 1. FC Frankfurt im Expertentipp von FuPa. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Foto: Dominik Wenzlik / FuPa-Grafik

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist. Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

--- Die Partien des 26. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Spieler des 1. FC Frankfurt im Expertentipp von FuPa.

Tom Jahnke: "Bernau hat nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen geholt, Schöneiche hingegen hat die letzten fünf Partien nicht verloren." ⚽ mein Tipp: 1:2 ---

Tom Jahnke: "Es sind ähnliche Statistiken, aber meiner Meinung nach spielt Oranienburg den besseren Fußball und holt damit den klaren Sieg." ⚽ mein Tipp: 0:3 ---

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 PUSH

Tom Jahnke: "Sachsenhausen will nach einer schwächeren Phase wieder Punkte holen, Fürstenwalde ist aber sehr gut drauf und will oben dranbleiben." ⚽ mein Tipp: 2:2 ---

Tom Jahnke: "Frankfurt hat eine sehr starke Serie und das nötige Etwas, um immer Tore zu machen. Der Werderaner FC holte leider nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen." ⚽ mein Tipp: 4:0 ---

Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin Neuruppin BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 13:00 PUSH

Tom Jahnke: "Neuruppin ist trotz einer eher schwachen Rückrunde meiner Meinung nach das bessere Team und individuell sehr stark." ⚽ mein Tipp: 3:1 ---

Tom Jahnke: "Ludwigsfelde will nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg einfahren, um sich zu festigen. Der BSC Preußen ist derzeit leider nicht in der Verfassung, um sich dagegen wehren zu können." ⚽ mein Tipp: 2:0 ---

Tom Jahnke: "Ahrensfelde hat eine sehr gute Serie und deutliche Ergebnisse erzielt, dadurch sind sie für mich der Favorit. Vor allem sind sie zu Hause sehr stark. Altlüdersdorf ist aber immer für einen Treffer gut." ⚽ mein Tipp: 3:1 ---