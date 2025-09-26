 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Steven Helaimia (SC Altbach)

In dieser Woche tippt Steven Helaimia, Trainer des SC Altbach, den 6. Spieltag der Kreisliga A1 Neckar/Fils

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh II
TSV Notzingen
TSV NotzingenNotzingen
13:00live

Steven Helaimia: TSV Notzingen setzt sich knapp aber verdient mit einem 2:3 kurz vor Ende durch.

⚽ Mein Tipp: 2:3

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching. II
SC Altbach
SC AltbachSC Altbach
13:00

Steven Helaimia: Der SCA setzt sich souverän mit einem 4:1 gegen seine Nachbarn aus Plochingen durch.

⚽ Mein Tipp: 1:4

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Oberesslingen/Zell
VfB Oberesslingen/ZellVfB OEZ
TSV Wernau
TSV WernauTSV Wernau
15:00

Steven Helaimia: Oberesslingen kämpft, aber Wernau siegt am Ende verdient.

⚽ Mein Tipp: 1:3

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Sirnau
SG Eintracht SirnauEint. Sirnau
VfB Reichenbach/Fils
VfB Reichenbach/FilsReichenb./F.
15:00

Steven Helaimia: Klarer Sieg vom VfB Reichenbach, mit dem sie weiterhin um die Tabellenführung spielen.

⚽ Mein Tipp: 0:2

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Deizisau
TSV DeizisauTSV Deizisau
TV Hochdorf
TV HochdorfTV Hochdorf
15:30

Steven Helaimia: Deizisau setzt seine Erfolgsserie mit einem 2:0 fort und bleibt weiter im oberen Tabellenbereich.

⚽ Mein Tipp: 2:0

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
ASV Aichwald
ASV AichwaldASV Aichwald
TV Unterboihingen
TV UnterboihingenUnterboihin.
15:30

Steven Helaimia: TV Unterboihingen bleibt an der Tabellenspitze durch einen 3:1-Auswärtssieg.

⚽ Mein Tipp: 1:3

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
TB Ruit
TB RuitTB Ruit 1892
TV Nellingen
TV NellingenTV Nellingen
15:30

Steven Helaimia: Nellingen setzt sich in einem offenen Spiel knapp durch und nimmt die Punkte mit.

⚽ Mein Tipp: 1:2

