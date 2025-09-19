FuPa-Expertentipp mit Stephan Baierl (TSV Neu-Ulm)

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

In dieser Woche tippt Stephan Baierl, Trainer des TSV Neu-Ulm, den 8. Spieltag der Landesliga, Staffel 4.

Heute, 17:30 Uhr SV Mietingen Mietingen SV Kressbronn Kressbronn 17:30 live PUSH



Stephan Baierl: Mietingen reist mit viel Rückenwind aus dem Auswärtssieg in Weiler in die Partie. Vor allem die Offensive des SVM ist schwer auszurechnen und kann jederzeit den Unterschied machen. Kressbronn wird defensiv gefordert sein. ⚽ Mein Tipp: 2:0 ---



Stephan Baierl: Das Topspiel des Spieltages: Wangen gewann zuletzt in Staig, ein Sieg mit großem Wert. Türkspor hingegen zählt seit Beginn der Saison zu den Favoriten im Titelrennen. Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. ⚽ Mein Tipp: 1:1 ---



Stephan Baierl: Nach der bitteren Niederlage gegen Blaubeuren wollen wir Wiedergutmachung betreiben. Biberach zeigte zuletzt Moral und holte spät einen Punkt gegen Serbija. Dennoch setzen wir auf unsere Heimstärke. ⚽ Mein Tipp: 2:1 ---



Stephan Baierl: Laupheim präsentiert sich in dieser Saison als reife und geschlossene Mannschaft, die spielerisch Vorteile besitzt. Heimenkirch muss alles investieren, um dagegenzuhalten – besonders wenn nicht auf Kunstrasen gespielt wird. ⚽ Mein Tipp: 0:1 ---

Morgen, 17:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SV Reinstetten Reinstetten 17:00 PUSH



Stephan Baierl: Reinstetten blieb bislang unter den eigenen Möglichkeiten, hat jedoch viel Qualität im Kader. Sollte der Knoten platzen, sind sie schwer zu schlagen. Riedlingen wird eine Top-Leistung benötigen, um zu bestehen. ⚽ Mein Tipp: 1:3 ---



Stephan Baierl: Die SSG ist inzwischen in der Saison angekommen und besonders im Heimspiel ein harter Gegner. Das Team ist eingespielt und hat das Potenzial, lange oben mitzuspielen. Weiler steht vor einer schweren Aufgabe. ⚽ Mein Tipp: 2:0 ---



Stephan Baierl: Buch sicherte sich unter der Woche drei wichtige Punkte und ist auf eigenem Platz nur schwer zu knacken. Blaubeuren kommt mit Selbstvertrauen, doch ein Duell auf Augenhöhe zeichnet sich ab. ⚽ Mein Tipp: 0:0 ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SC Staig SC Staig 15:00 PUSH