Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Stephan Baierl (TSV Neu-Ulm)

In dieser Woche tippt Stephan Baierl, Trainer des TSV Neu-Ulm, den 8. Spieltag der Landesliga, Staffel 4

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Heute, 17:30 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
17:30live

Stephan Baierl: Mietingen reist mit viel Rückenwind aus dem Auswärtssieg in Weiler in die Partie. Vor allem die Offensive des SVM ist schwer auszurechnen und kann jederzeit den Unterschied machen. Kressbronn wird defensiv gefordert sein.

⚽ Mein Tipp: 2:0

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
14:00

Stephan Baierl: Das Topspiel des Spieltages: Wangen gewann zuletzt in Staig, ein Sieg mit großem Wert. Türkspor hingegen zählt seit Beginn der Saison zu den Favoriten im Titelrennen. Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe.

⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
15:30

Stephan Baierl: Nach der bitteren Niederlage gegen Blaubeuren wollen wir Wiedergutmachung betreiben. Biberach zeigte zuletzt Moral und holte spät einen Punkt gegen Serbija. Dennoch setzen wir auf unsere Heimstärke.

⚽ Mein Tipp: 2:1

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
15:30

Stephan Baierl: Laupheim präsentiert sich in dieser Saison als reife und geschlossene Mannschaft, die spielerisch Vorteile besitzt. Heimenkirch muss alles investieren, um dagegenzuhalten – besonders wenn nicht auf Kunstrasen gespielt wird.

⚽ Mein Tipp: 0:1

---

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
17:00

Stephan Baierl: Reinstetten blieb bislang unter den eigenen Möglichkeiten, hat jedoch viel Qualität im Kader. Sollte der Knoten platzen, sind sie schwer zu schlagen. Riedlingen wird eine Top-Leistung benötigen, um zu bestehen.

⚽ Mein Tipp: 1:3

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
15:00

Stephan Baierl: Die SSG ist inzwischen in der Saison angekommen und besonders im Heimspiel ein harter Gegner. Das Team ist eingespielt und hat das Potenzial, lange oben mitzuspielen. Weiler steht vor einer schweren Aufgabe.

⚽ Mein Tipp: 2:0

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
15:00live

Stephan Baierl: Buch sicherte sich unter der Woche drei wichtige Punkte und ist auf eigenem Platz nur schwer zu knacken. Blaubeuren kommt mit Selbstvertrauen, doch ein Duell auf Augenhöhe zeichnet sich ab.

⚽ Mein Tipp: 0:0

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
SC Staig
SC StaigSC Staig
15:00

Stephan Baierl: Staig gehört zu den positiven Überraschungen der Saison. Nach der jüngsten Niederlage will die Mannschaft zurück in die Spur. Schussenried benötigt dringend Punkte, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

⚽ Mein Tipp: 0:3

Aufrufe: 019.9.2025, 10:30 Uhr
Nicolas BläseAutor