Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Sebastian Wisocki (Eintr. Königs Wusterhausen)

Die Partien des 7.⁠ ⁠Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler und sportliche Leiter des FSV Eintracht Königs Wusterhausen im Expertentipp von FuPa.

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Die Partien 7.⁠ ⁠Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler und sportlicher Leiter des FSV Eintracht Königs Wusterhausen im Expertentipp von FuPa.

Sa., 18.10.2025, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
11:30

Sebastian Wisocki: "Schöneiche zuhause mit klarem Vorteil durch eventuelle Verstärkung von der Ersten. Briesen kommt noch nicht so in Fahrt wie vor der Saison vermutet."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
15:00

Sebastian Wisocki: "Die individuelle Klasse Schulzendorfs ist einfach zu groß für den Aufsteiger."
⚽ mein Tipp: 0:3

---

Fr., 17.10.2025, 18:30 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
18:30live

Sebastian Wisocki: "Enger Tanz im Oder-Neiße Derby mit dem besseren Ende für den Breesener SV aus Guben."
⚽ mein Tipp: 2:3

---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
14:00

Sebastian Wisocki: "Markendorf ist zu stark für den MSV. Für den schwächsten Angriff der Liga gibt es auch in Markendorf nichts zu holen."
⚽ mein Tipp: 4:0

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
15:00

Sebastian Wisocki: "Dahlewitz ist am Ende der glückliche Sieger im Nachbarschaftsduell."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
15:00

Sebastian Wisocki: "Teltow ist noch in der Findungsphase, hat aber zuhause auf dem heimischen Kunstrasen erhebliche Vorteile."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
15:00

Sebastian Wisocki: "Derby-Revanche in Zeesen. Die Motivation wird hoch sein bei beiden Teams, aber mit dem besseren Ende für die Eintracht."
⚽ mein Tipp: 3:2

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
15:00

Sebastian Wisocki: "Ein Standard wird dieses Spiel für Wünsdorf entscheiden. Wünsdorf hält sich dadurch den starken Aufsteiger etwas auf Distanz."
⚽ mein Tipp: 1:0

