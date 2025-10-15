FuPa-Expertentipp mit Sebastian Wisocki (Eintr. Königs Wusterhausen)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Sebastian Wisocki: "Schöneiche zuhause mit klarem Vorteil durch eventuelle Verstärkung von der Ersten. Briesen kommt noch nicht so in Fahrt wie vor der Saison vermutet."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Sebastian Wisocki: "Die individuelle Klasse Schulzendorfs ist einfach zu groß für den Aufsteiger."
⚽ mein Tipp: 0:3
---
Sebastian Wisocki: "Enger Tanz im Oder-Neiße Derby mit dem besseren Ende für den Breesener SV aus Guben."
⚽ mein Tipp: 2:3
---
Sebastian Wisocki: "Markendorf ist zu stark für den MSV. Für den schwächsten Angriff der Liga gibt es auch in Markendorf nichts zu holen."
⚽ mein Tipp: 4:0
---
Sebastian Wisocki: "Dahlewitz ist am Ende der glückliche Sieger im Nachbarschaftsduell."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Sebastian Wisocki: "Teltow ist noch in der Findungsphase, hat aber zuhause auf dem heimischen Kunstrasen erhebliche Vorteile."
⚽ mein Tipp: 2:0
---
Sebastian Wisocki: "Derby-Revanche in Zeesen. Die Motivation wird hoch sein bei beiden Teams, aber mit dem besseren Ende für die Eintracht."
⚽ mein Tipp: 3:2
---
Sebastian Wisocki: "Ein Standard wird dieses Spiel für Wünsdorf entscheiden. Wünsdorf hält sich dadurch den starken Aufsteiger etwas auf Distanz."
⚽ mein Tipp: 1:0
___________
__________________________________________________________________________________________________
