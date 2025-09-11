FuPa-Expertentipp mit Reyk Maukisch (MTV Altlandsberg)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Die Partien des 3. Spieltags der Ostbrandenburgliga tippt der Spieler des MTV Altlandsberg im Expertentipp von FuPa.
Reyk Maukisch: "Die SG 47 Bruchmühle wird ihrer Favoritenrolle gerecht. Trotz mehrerer verletzter Spieler wird es ein ungefährdeter Sieg."
⚽ mein Tipp: 1:3
Reyk Maukisch: "Nach erschreckend schlechten Auftritt des MTV in Steinhöfel wird auch das zweite Heimspiel gewonnen. In einem umkämpften Spiel auf Augenhöhe wird mit dem Sieg das Pokalspiel wieder gutgemacht."
⚽ mein Tipp: 2:1
Reyk Maukisch: "Nach zwei verdienten Heimsiegen verliert der VfB Steinhöfel in Neuenhagen. Es wird ein enges Spiel mit einem glücklichen Sieger, der die 3 Punkte in Neuenhagen behält."
⚽ mein Tipp: 2:1
Reyk Maukisch: "In Petershagen wird es wieder torreich, aber dieses Mal auf beiden Seiten. Auch Müncheberg lässt die Siegesserie nicht abreißen und holt den nächsten Sieg. Damit bleiben sie weiterhin einer der Aufstiegsfavoriten."
⚽ mein Tipp: 2:4
Reyk Maukisch: "Beide Mannschaften werden sich ein ansehnliches Spiel liefern und versuchen, die Niederlagen des letzten Spieltags vergessen zu machen. Es wird ein torreiches Spiel. Am Ende nimmt Tauche einen Punkt aus dem Auswärtsspiel mit."
⚽ mein Tipp: 2:2
Reyk Maukisch: "Nach der letzten knappen Heimniederlage von Reitwein gegen einen der Aufstiegsfavoriten aus Müncheberg holt sich Reitwein jetzt den ersten Heimsieg. Somit wird Reitwein souverän gewinnen und eine Siegesserie starten."
⚽ mein Tipp: 3:0
Reyk Maukisch: "Der Storkower SC wird souverän ohne Gegentor gewinnen. Riccardo Pathe wird auch im zweiten Heimspiel treffen."
⚽ mein Tipp: 3:0
Reyk Maukisch: "Pneumant Fürstenwalde mit einem starken Saisonstart gewinnt auch dieses Spiel gegen Woltersdorf. Woltersdorf wird alles reinwerfen, aber leider keine Punkte mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 2:1
