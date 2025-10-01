FuPa-Expertentipp mit Paulus Jermis (FC Strausberg)

– Foto: FC Strausberg / FuPa-Grafik

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist. Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Morgen, 19:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II

Paulus Jermis: "Der Spieltag wird eröffnet mit einem spannenden Flutlichtspiel in Joachimsthal. Die Hausherren wollen sicherlich die Auswärtsniederlage bei Victoria Templin vergessen machen, doch der Aufsteiger aus Klosterfelder ist ein spielstarker Gegner, der mächtig unter Zugzwang steht. Ich wünsche den Klosterfeldern ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf und tippe daher auf ein leistungsgerechtes Unentschieden."

⚽ mein Tipp: 2:2 ---

Paulus Jermis: "Das Spitzenspiel des Spieltags, der Tabellendritte empfängt den Tabellenzweiten. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte, beide Mannschaften haben ordentlich Offensivpower. Sollte Kapitän Christopher Groll nach seiner Roten Karte wieder dabei sein und Gartz auf die Dienste von Topstürmer Rafal Gnap setzen können, kann es ein torreiches Topspiel werden."

⚽ mein Tipp: 3:3 ---

Paulus Jermis: "Der BSV Rot-Weiß Schönow hat seine beiden Heimspiele in dieser Saison eindeutig und torreich gewonnen, der Birkenwerder BC stellt meist die jüngste Startelf der Liga. Sollte die junge Mannschaft aus Birkenwerder es schaffen, ihre Offensivpower in Tore umzumünzen und hinten konsequent zu verteidigen, traue ich ihr einen Punktgewinn zu. Aufgrund der Erfahrung und der Heimstärke von Schönow setze ich jedoch auf den BSV."

⚽ mein Tipp: 4:2 ---

Paulus Jermis: "Wir sind sehr gut in die Saison gestartet und wollen die positive Serie weiter fortsetzen, sind uns aber bewusst, dass mit dem 1. FV Eintracht Wandlitz ein sehr unangenehmer Gegner auf uns wartet. Zuletzt schien es so, als wäre die Eintracht etwas personalgeschwächt gewesen, weshalb sie gegen Prenzlau auch ordentlich unter die Räder kam. Mit Roman Schmidt haben sie jedoch einen Stürmer, der jede Saison immer mindestens zweistellig trifft. Sollten wir unsere Leistung abrufen, bin ich aber von einem klaren Heimsieg überzeugt."

⚽ mein Tipp: 3:0 ---

Paulus Jermis: "Die Spielgemeinschaft Lunow/Oderberg ist mit acht Punkten aus sechs Spielen sehr gut in die Liga gestartet. Prenzlau muss jedoch im Heimspiel punkten, um in diesem Jahr nicht erneut in den Abstiegskampf zu geraten. Beide Mannschaften haben ihr letztes Spiel gewonnen und kommen mit Rückenwind in die Begegnung. Ich glaube aber, dass sich Prenzlau im Uckerstadion behaupten wird und die drei Punkte zuhause behält."

⚽ mein Tipp: 2:0 ---

Paulus Jermis: "Die Zweitvertretung aus Ahrensfelde blieb in dieser Saison bisher unter ihren Möglichkeiten. Der VfB Gramzow siegte am ersten Spieltag furios, musste dann aber drei Niederlagen in Folge hinnehmen. Beide Mannschaften stehen somit im unteren Tabellendrittel, beide Mannschaften wollen da schnell wieder raus. Ahrensfelde wird sich meiner Meinung nach auf dem heimischen Platz jedoch klar durchsetzen."

⚽ mein Tipp: 3:1 ---

Paulus Jermis: "Die Nachbarn aus Wriezen sind bisher noch ohne Sieg, zuletzt holte man aber immerhin drei mal einen Punkt. Die internationalen Neuzugänge scheinen langsam sich zu integrieren, für einen Auswärtssieg beim SC Oberhavel Velten wird es aber nicht reichen. Die Veltener sind bisher auch noch hinter ihren Möglichkeiten geblieben, setzen sich hier aber knapp durch."

⚽ mein Tipp: 3:2 ---