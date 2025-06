FuPa-Expertentipp mit Patrick Richter (Brandenburger SC Süd 05)

Die Partien des 29. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Stürmer des Brandenburger SC Süd 05 im Expertentipp von FuPa.

Patrick Richter: "Schöneiche hat einen tollen Lauf in der Rückrunde und wird das letzte Heimspiel zu Hause gewinnen, auch wenn die Preußen es Schöneiche nach dem geschafften Klassenerhalt nicht leicht machen wird." ⚽ mein Tipp: 2:1

Patrick Richter: "Beide Mannschaften haben eine ordentliche Negativserie und darum wird das Spiel sicher kein Leckerbissen, obwohl es für Fortuna um sehr viel geht. Ich denke, Petershagen möchte im letzten Heimspiel nach zuletzt 5 Niederlagen in Folge keine sechste dazubekommen, für einen Sieg wird es nicht reichen. Fortuna wird nicht die Stärke haben, auswärts zu gewinnen." ⚽ mein Tipp: 1:1

Patrick Richter: "Auf dem kleinen Kunstrasen in Werder kann alles passieren, jedoch wird Frankfurt sich die letzte Chance auf den Aufstieg nicht nehmen lassen und in Werder gewinnen, für die es um nichts mehr geht. Gerade, weil Klosterfelde es in Oranienburg sehr schwer haben wird, wird Frankfurt hoch motiviert bei Werder auftreten."

⚽ mein Tipp: 1:3

---