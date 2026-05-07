FuPa-Expertentipp mit Patrick Ortlieb (Pankower SV Rot-Weiß 1921)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Patrick Ortlieb: "Nauen nimmt mit einer guten Rückrunde den Flow mit und gewinnt gegen Brandenburg, das ergebnistechnisch aktuell noch nicht so performt wie in der Hinrunde."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Patrick Ortlieb: "Wittenberge wird sich knapp in Falkensee durchsetzen. Falkensee hat mit Personalnot in Pritzwalk hoch verloren und in der Woche zuvor einen sehr glücklichen Punkt in Pankow geholt. Falkensee spielt aber allgemein eine gute Rückrunde, deswegen wird es ein knappes Spiel."
⚽ mein Tipp: 1:2
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Patrick Ortlieb: "Das ist das 'neue' Prignitz-Derby, wenn man die Kulisse und das Spektakel betrachtet. Das Hinspiel war mit zirka 800 Zuschauern ein Magnet in der Liga. Es wird hoffentlich auch diesmal viele Zuschauer locken, und die Mannschaften werden ein wahres Derby bieten – mit einem knappen Sieg für Pankow."
⚽ mein Tipp: 3:2
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Patrick Ortlieb: "Abstiegskampf: Wittstock braucht unbedingt Punkte und wird zu Hause alles reinwerfen. Babelsberg hat allerdings nach der ganz bitteren, späten Niederlage im Babelsberg-Derby vor zwei Wochen und dem extrem späten Siegtreffer gegen Pankow in der letzten Woche aktuell einen kleinen Flow – deswegen ein Unentschieden."
⚽ mein Tipp: 1:1
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Patrick Ortlieb: "In meinen Augen wird das ein ganz knappes Spiel in Perleberg. Wenn Perleberg einen vollen Kader hat, könnte der aktuelle Spitzenreiter Babelsberg um einen Sieg gebracht werden."
⚽ mein Tipp: 2:2
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Patrick Ortlieb: "Brieselang ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga und wird in Saarmund nichts anbrennen lassen."
⚽ mein Tipp: 1:4
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Patrick Ortlieb: "Schenkenberg wird mit seiner starken Defensive in Premnitz die drei Punkte mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 0:2
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Patrick Ortlieb: "Golm wird mit einer guten Rückrunde einen knappen Sieg gegen Michendorf einfahren, obwohl Michendorf in den letzten Spielen ergebnistechnisch überzeugte."
⚽ mein Tipp: 2:1
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