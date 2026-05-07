 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Patrick Ortlieb (Pankower SV Rot-Weiß 1921)

Die Partien des 25. Spieltags der Landesklasse West tippt der Spieler des Pankower SV Rot-Weiß 1921 im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Norbert Liniek / FuPa-Grafik
Foto: Norbert Liniek / FuPa-Grafik

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LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 25. Spieltags der Landesklasse West tippt der Spieler des Pankower SV Rot-Weiß 1921 im Expertentipp von FuPa.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
14:00

Patrick Ortlieb: "Nauen nimmt mit einer guten Rückrunde den Flow mit und gewinnt gegen Brandenburg, das ergebnistechnisch aktuell noch nicht so performt wie in der Hinrunde."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Sa., 09.05.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
13:00

Patrick Ortlieb: "Wittenberge wird sich knapp in Falkensee durchsetzen. Falkensee hat mit Personalnot in Pritzwalk hoch verloren und in der Woche zuvor einen sehr glücklichen Punkt in Pankow geholt. Falkensee spielt aber allgemein eine gute Rückrunde, deswegen wird es ein knappes Spiel."

⚽ mein Tipp: 1:2

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Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
15:00live

Patrick Ortlieb: "Das ist das 'neue' Prignitz-Derby, wenn man die Kulisse und das Spektakel betrachtet. Das Hinspiel war mit zirka 800 Zuschauern ein Magnet in der Liga. Es wird hoffentlich auch diesmal viele Zuschauer locken, und die Mannschaften werden ein wahres Derby bieten – mit einem knappen Sieg für Pankow."

⚽ mein Tipp: 3:2

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Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
14:00

Patrick Ortlieb: "Abstiegskampf: Wittstock braucht unbedingt Punkte und wird zu Hause alles reinwerfen. Babelsberg hat allerdings nach der ganz bitteren, späten Niederlage im Babelsberg-Derby vor zwei Wochen und dem extrem späten Siegtreffer gegen Pankow in der letzten Woche aktuell einen kleinen Flow – deswegen ein Unentschieden."

⚽ mein Tipp: 1:1

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Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
14:00

Patrick Ortlieb: "In meinen Augen wird das ein ganz knappes Spiel in Perleberg. Wenn Perleberg einen vollen Kader hat, könnte der aktuelle Spitzenreiter Babelsberg um einen Sieg gebracht werden."

⚽ mein Tipp: 2:2

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Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
15:00

Patrick Ortlieb: "Brieselang ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga und wird in Saarmund nichts anbrennen lassen."

⚽ mein Tipp: 1:4

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Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
15:00

Patrick Ortlieb: "Schenkenberg wird mit seiner starken Defensive in Premnitz die drei Punkte mitnehmen."

⚽ mein Tipp: 0:2

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Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
15:00

Patrick Ortlieb: "Golm wird mit einer guten Rückrunde einen knappen Sieg gegen Michendorf einfahren, obwohl Michendorf in den letzten Spielen ergebnistechnisch überzeugte."

⚽ mein Tipp: 2:1

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