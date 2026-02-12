 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Pascal Wolter (Spvgg Besigheim)

Das sind die Tipps von Pascal Wolter. Er ist spielender Co-Trainer der Spvgg Besigheim in der Bezirksliga Enz/Murr.

von Nicolas Bläse · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
14:30

Pascal Wolter: Kornwestheim nach hohem Heimsieg selbstbewusst und Löchgau nach deutlicher Niederlage angeschlagen.
⚽ Mein Tipp: 3:1

---

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
14:30

Pascal Wolter: Phönix im Abstiegskampf holen sich wichtige Punkte in spanendem Spiel
⚽ Mein Tipp: 3:2

---

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
14:30

Pascal Wolter: Ausgeglichene Partie ohne Sieger
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
15:00

Pascal Wolter: Viele Tore in intensivem Spiel, Münchingen verteidigt Tabellenführung.
⚽ Mein Tipp: 4:2

---

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
14:30

Pascal Wolter: Germania gewinnt souverän
⚽ Mein Tipp: 0:3

---

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
14:30

Pascal Wolter: Schwieriges Spiel für uns aber 3 Punkte
⚽ Mein Tipp: 2:0

---

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
14:30

Pascal Wolter: Aldingen spielt sich in einen Rausch
⚽ Mein Tipp: 5:1

---

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
14:30

Pascal Wolter: Wildes Spiel mit vielen Toren
⚽ Mein Tipp: 5:3