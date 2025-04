FuPa-Expertentipp mit Niklas Häusinger (SV Gründelhardt-Oberspeltach)

Die Partien des 20. Spieltags der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall tippt der Mittelfeldspieler des SV Gründelhardt-Oberspeltach im Expertentipp von FuPa.

So., 27.04.2025, 17:00 Uhr

Niklas Häusinger: "Rieden macht in der Rückrunde einen besseren Eindruck. Das letzte Spiel beider Teams gegeneinander, bevor man als SGM an den Start geht, es könnte also eng werden. Dennoch denke ich, dass Westheim die Nase im Heimspiel einen Tick vorne haben könnte und das Spiel gewinnt."

⚽ mein Tipp: 3:1

---