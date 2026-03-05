FuPa-Expertentipp mit Niklaas Njammasch (MTV Wünsdorf)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Niklaas Njammasch: "Hier erwarte ich ein sehr umkämpftes Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Niklaas Njammasch: "Die Qualität von Frankfurt II wird sich durchsetzen."
⚽ mein Tipp: 1:4
---
Niklaas Njammasch: "Beide Mannschaften haben eine gute offensive Qualität. Deshalb erwarte ich ein torreiches Spiel."
⚽ mein Tipp: 3:2
---
Niklaas Njammasch: "Ein sehr spannendes Spiel. Ich gehe hier aber mit Markendorf, weil sie effektiver vor dem Tor sein werden."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Niklaas Njammasch: "Admira verschafft sich hier Luft im Abstiegskampf."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Niklaas Njammasch: "Hier wird es spannend bis zum Schluss bleiben. Wer hier einen Fehler mehr macht als der andere, wird das Spiel gewinnen."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Niklaas Njammasch: "Es wird ein spannendes Spiel, aber am Ende ein Heimsieg für den MTV."
⚽ mein Tipp: 3:1
---
Niklaas Njammasch: "Es wird wie im Hinspiel eine torreiche Partie."
⚽ mein Tipp: 2:4
___________
__________________________________________________________________________________________________
