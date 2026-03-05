 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Niklaas Njammasch (MTV Wünsdorf)

Die Partien des 17. Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler des MTV Wünsdorf im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Marko Njammasch / FuPa-Grafik
Foto: Marko Njammasch / FuPa-Grafik

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Sa., 07.03.2026, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
11:30

Niklaas Njammasch: "Hier erwarte ich ein sehr umkämpftes Spiel."

⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
15:00

Niklaas Njammasch: "Die Qualität von Frankfurt II wird sich durchsetzen."

⚽ mein Tipp: 1:4

---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
15:00

Niklaas Njammasch: "Beide Mannschaften haben eine gute offensive Qualität. Deshalb erwarte ich ein torreiches Spiel."

⚽ mein Tipp: 3:2

---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
15:00

Niklaas Njammasch: "Ein sehr spannendes Spiel. Ich gehe hier aber mit Markendorf, weil sie effektiver vor dem Tor sein werden."

⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
15:00

Niklaas Njammasch: "Admira verschafft sich hier Luft im Abstiegskampf."

⚽ mein Tipp: 1:2

---

Di., 19.05.2026, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
19:00

Niklaas Njammasch: "Hier wird es spannend bis zum Schluss bleiben. Wer hier einen Fehler mehr macht als der andere, wird das Spiel gewinnen."

⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
15:00

Niklaas Njammasch: "Es wird ein spannendes Spiel, aber am Ende ein Heimsieg für den MTV."

⚽ mein Tipp: 3:1

---

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
15:00live

Niklaas Njammasch: "Es wird wie im Hinspiel eine torreiche Partie."

⚽ mein Tipp: 2:4

