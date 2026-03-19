FuPa-Expertentipp mit Niclas Straube (1. FC Guben)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Niclas Straube: "Guben möchte weiter vorne angreifen und braucht jeden Punkt, um oben mitzuspielen. Dementsprechend gibt es nur eine Richtung: Sieg."
⚽ mein Tipp: 3:0
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Niclas Straube: "Hohenleipisch ist eine starke Heimmannschaft und hat dort eine gute Bilanz. Trebbin hat sich zur Winterpause verstärkt und ist auch auf Punktejagd. Ich denke, es wird ein enges Spiel. Beide Mannschaften sind defensiv gut dabei."
⚽ mein Tipp: 2:1
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Niclas Straube: "Damit Krieschow nach oben nicht den Anschluss verliert, müssen sie gewinnen. Lübben hat die schwächste Defensive. Krieschow wird alles auf ein offensives Play setzen und sich die drei Punkte holen."
⚽ mein Tipp: 5:0
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Niclas Straube: "Beide Teams sind momentan in keiner so guten Verfassung. Beide brauchen die drei Punkte und dementsprechend gehe ich von einem umkämpften Spiel aus, was schlussendlich ein Unentschieden bringt."
⚽ mein Tipp: 1:1
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Niclas Straube: "Luckenwalde spielt eine super Saison und steht an der Tabellenspitze. Das Ziel ist es seit Jahren aufzusteigen. Da zählt nur eins, und das ist der Sieg."
⚽ mein Tipp: 3:0
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Niclas Straube: "Das wird ein enges und spannendes Spiel. Ich denke, dass es in den Schlussminuten entschieden wird. Beide Teams haben schon gezeigt, was sie offensiv können, sind aber auch beide defensiv anfällig."
⚽ mein Tipp: 1:2
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Niclas Straube: "Seelow spielt bisher eine überragende Saison. Sie wollen den Aufstieg und brauchen jeden Punkt, um an die Tabellenspitze zu gelangen. Ausrutscher dürfen ihnen nicht passieren. Aber für ein Gegentor sind sie auf jeden Fall immer zu haben."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Niclas Straube: "Viele Tore hat Wacker diese Saison noch nicht geschossen, aber sie werden das Spiel für sich entscheiden. Sie wollen vorne weiter mit dranbleiben. Dennoch wird es auf dem Kunstrasenplatz in Großziethen sehr umkämpft werden."
⚽ mein Tipp: 1:2
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