Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Nick Manthey (SV Rangsdorf)

Die Partien des 6.⁠ ⁠Spieltags der Dahme/Fläming-Liga tippt der Spieler des SV Rangsdorf im Expertentipp von FuPa.

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Rangsdorf 28
SV Rangsdorf 28Rangsdorf
SV Teupitz/Groß Köris
SV Teupitz/Groß KörisSV Teupitz
15:00

Nick Manthey: "Gegen Teupitz zu spielen, ist immer schwer und eklig, aber Rangsdorf wird den nächsten Dreier mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 3:2

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Heideseer Sportverein
Heideseer SportvereinHeideseer SV
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz II
15:00

Nick Manthey: "Heidesee ist gut in die Saison gestartet, aber ich denke, es wird einen kleinen Dämpfer geben."
⚽ mein Tipp: 2:2

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Niederlehme 1912
SG Niederlehme 1912Niederlehme
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen II
15:00

Nick Manthey: "Niederlehme wartet noch immer auf den ersten Dreier. Aber den wird es gegen Großziethen nicht geben. Sehr junge Truppe und die gewinnen das."
⚽ mein Tipp: 1:4

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Zernsdorf
SV ZernsdorfZernsdorf
SG Aufbau Halbe
SG Aufbau HalbeSG Halbe
15:00

Nick Manthey: "Aufbau Halbe noch mit 0 Punkten und das wird sich gegen Zernsdorf nicht ändern. Zernsdorf wird das Spiel auch gewinnen."
⚽ mein Tipp: 4:0

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde II
SG Wacker Motzen
SG Wacker MotzenSG Motzen
15:00

Nick Manthey: "Ludwigsfelde ist einfach sehr stark und hat eine sehr gute Mannschaft. Auch dieses Spiel werden sie gewinnen und auf dem 1. Platz bleiben."
⚽ mein Tipp: 5:1

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Ruhlsdorfer BC 1923
Ruhlsdorfer BC 1923Ruhlsdorf
SV Siethen 1977
SV Siethen 1977SV Siethen
15:00

Nick Manthey: "Ruhlsdorf wird überraschend gegen Siethen gewinnen und kommt aus dem Tabellenkeller raus."
⚽ mein Tipp: 3:2

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf II
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen II
15:00

Nick Manthey: "Für Preußen wird es der erste Punktverlust. Es wird ein sehr umkämpftes Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen
SG Grün-Weiß Deutsch WusterhausenSG De-Wuh
RSV Waltersdorf 1909
RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf
15:00

Nick Manthey: "In Dotsch auf dem Platz zu spielen, ist immer schwer, aber Waltersdorf will sich herauskämpfen und gewinnt knapp mit 1:2."
⚽ mein Tipp: 1:2

