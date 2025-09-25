FuPa-Expertentipp mit Nick Manthey (SV Rangsdorf)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Die Partien des 6. Spieltags der Dahme/Fläming-Liga tippt der Spieler des SV Rangsdorf im Expertentipp von FuPa.
Nick Manthey: "Gegen Teupitz zu spielen, ist immer schwer und eklig, aber Rangsdorf wird den nächsten Dreier mitnehmen."
⚽ mein Tipp: 3:2
Nick Manthey: "Heidesee ist gut in die Saison gestartet, aber ich denke, es wird einen kleinen Dämpfer geben."
⚽ mein Tipp: 2:2
Nick Manthey: "Niederlehme wartet noch immer auf den ersten Dreier. Aber den wird es gegen Großziethen nicht geben. Sehr junge Truppe und die gewinnen das."
⚽ mein Tipp: 1:4
Nick Manthey: "Aufbau Halbe noch mit 0 Punkten und das wird sich gegen Zernsdorf nicht ändern. Zernsdorf wird das Spiel auch gewinnen."
⚽ mein Tipp: 4:0
Nick Manthey: "Ludwigsfelde ist einfach sehr stark und hat eine sehr gute Mannschaft. Auch dieses Spiel werden sie gewinnen und auf dem 1. Platz bleiben."
⚽ mein Tipp: 5:1
Nick Manthey: "Ruhlsdorf wird überraschend gegen Siethen gewinnen und kommt aus dem Tabellenkeller raus."
⚽ mein Tipp: 3:2
Nick Manthey: "Für Preußen wird es der erste Punktverlust. Es wird ein sehr umkämpftes Spiel."
⚽ mein Tipp: 2:2
Nick Manthey: "In Dotsch auf dem Platz zu spielen, ist immer schwer, aber Waltersdorf will sich herauskämpfen und gewinnt knapp mit 1:2."
⚽ mein Tipp: 1:2
