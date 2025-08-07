 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Verein/FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg)

Der Stürmer des FV Ravensburg tippt den 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg.

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Nesreddin Kenniche, Stürmer des FV Ravensburg, tippt den 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:00live

Nesreddin Kenniche: "Ein Duell auf Augenhöhe – Nöttingen hat das erste Spiel verloren, ist aber zu Hause gefährlich. Dennoch bringt Göppingen mehr Druck und Qualität mit und setzt sich knapp durch."

⚽ Mein Tipp: 2:3

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
15:30live

Nesreddin Kenniche: "Ravensburg spielt mit hoher Intensität und nutzt den Heimvorteil konsequent. Aalen bleibt offensiv zu harmlos und findet kaum Lösungen im Spiel nach vorne."

⚽ Mein Tipp: 2:0

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
14:00

Nesreddin Kenniche: "Der VfR Mannheim überzeugt mit starker Offensive und defensiver Stabilität. Denzlingen kommt kaum ins Spiel und wird früh überrollt."

⚽ Mein Tipp: 0:4

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
15:00live

Nesreddin Kenniche: "Ein kampfbetontes Spiel mit wenigen klaren Chancen. Backnang nutzt eine der wenigen Möglichkeiten eiskalt und verteidigt den knappen Vorsprung clever."

⚽ Mein Tipp: 1:0

Morgen, 18:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
18:30live

Nesreddin Kenniche: "Oberachern zeigt sich zu Hause stark und nutzt die Schwächen der jungen KSC-Truppe eiskalt aus. Die erfahrene Spielweise gibt am Ende den Ausschlag."

⚽ Mein Tipp: 3:1

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
14:00live

Nesreddin Kenniche: "Pforzheim dominiert das Spiel von Beginn an und lässt dem Aufsteiger keine Chance. Mit druckvollem Offensivspiel wird Singen klar besiegt."

⚽ Mein Tipp: 4:0

Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
17:00live

Nesreddin Kenniche: "Reutlingen präsentiert sich spielerisch reifer und nutzt seine Konterchancen effizient. Türkspor kämpft, doch die individuelle Klasse des SSV setzt sich durch."

⚽ Mein Tipp: 1:3

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00

Nesreddin Kenniche: "Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Villingen punktet durch Heimstärke, während Essingen mit schnellen Kontern gefährlich bleibt und so den Ausgleich erzwingt."

⚽ Mein Tipp: 2:2

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
15:30

Nesreddin Kenniche: "Ein enges Duell, das von der besseren Organisation im Mittelfeld entschieden wird. Gmünd hält gut dagegen, bleibt aber vor dem Tor glücklos."

⚽ Mein Tipp: 2:1

