FuPa-Expertentipp mit Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg)

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nesreddin Kenniche, Stürmer des FV Ravensburg, tippt den 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg.
Nesreddin Kenniche: "Ein Duell auf Augenhöhe – Nöttingen hat das erste Spiel verloren, ist aber zu Hause gefährlich. Dennoch bringt Göppingen mehr Druck und Qualität mit und setzt sich knapp durch."
⚽ Mein Tipp: 2:3
---
Nesreddin Kenniche: "Ravensburg spielt mit hoher Intensität und nutzt den Heimvorteil konsequent. Aalen bleibt offensiv zu harmlos und findet kaum Lösungen im Spiel nach vorne."
⚽ Mein Tipp: 2:0
---
Nesreddin Kenniche: "Der VfR Mannheim überzeugt mit starker Offensive und defensiver Stabilität. Denzlingen kommt kaum ins Spiel und wird früh überrollt."
⚽ Mein Tipp: 0:4
---
Nesreddin Kenniche: "Ein kampfbetontes Spiel mit wenigen klaren Chancen. Backnang nutzt eine der wenigen Möglichkeiten eiskalt und verteidigt den knappen Vorsprung clever."
⚽ Mein Tipp: 1:0
---
Nesreddin Kenniche: "Oberachern zeigt sich zu Hause stark und nutzt die Schwächen der jungen KSC-Truppe eiskalt aus. Die erfahrene Spielweise gibt am Ende den Ausschlag."
⚽ Mein Tipp: 3:1
---
Nesreddin Kenniche: "Pforzheim dominiert das Spiel von Beginn an und lässt dem Aufsteiger keine Chance. Mit druckvollem Offensivspiel wird Singen klar besiegt."
⚽ Mein Tipp: 4:0
---
Nesreddin Kenniche: "Reutlingen präsentiert sich spielerisch reifer und nutzt seine Konterchancen effizient. Türkspor kämpft, doch die individuelle Klasse des SSV setzt sich durch."
⚽ Mein Tipp: 1:3
---
Nesreddin Kenniche: "Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Villingen punktet durch Heimstärke, während Essingen mit schnellen Kontern gefährlich bleibt und so den Ausgleich erzwingt."
⚽ Mein Tipp: 2:2
---
Nesreddin Kenniche: "Ein enges Duell, das von der besseren Organisation im Mittelfeld entschieden wird. Gmünd hält gut dagegen, bleibt aber vor dem Tor glücklos."
⚽ Mein Tipp: 2:1
---