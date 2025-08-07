FuPa-Expertentipp mit Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg)

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Nesreddin Kenniche, Stürmer des FV Ravensburg, tippt den 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg.

Nesreddin Kenniche: "Ein Duell auf Augenhöhe – Nöttingen hat das erste Spiel verloren, ist aber zu Hause gefährlich. Dennoch bringt Göppingen mehr Druck und Qualität mit und setzt sich knapp durch." ⚽ Mein Tipp: 2:3 ---

Nesreddin Kenniche: "Ravensburg spielt mit hoher Intensität und nutzt den Heimvorteil konsequent. Aalen bleibt offensiv zu harmlos und findet kaum Lösungen im Spiel nach vorne." ⚽ Mein Tipp: 2:0 ---

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen VfR Mannheim VfR Mannheim 14:00 PUSH

Nesreddin Kenniche: "Der VfR Mannheim überzeugt mit starker Offensive und defensiver Stabilität. Denzlingen kommt kaum ins Spiel und wird früh überrollt." ⚽ Mein Tipp: 0:4 ---

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang FSV Hollenbach Hollenbach 15:00 live PUSH

Nesreddin Kenniche: "Ein kampfbetontes Spiel mit wenigen klaren Chancen. Backnang nutzt eine der wenigen Möglichkeiten eiskalt und verteidigt den knappen Vorsprung clever." ⚽ Mein Tipp: 1:0 ---

Morgen, 18:30 Uhr SV Oberachern Oberachern Karlsruher SC Karlsruhe II 18:30 live PUSH

Nesreddin Kenniche: "Oberachern zeigt sich zu Hause stark und nutzt die Schwächen der jungen KSC-Truppe eiskalt aus. Die erfahrene Spielweise gibt am Ende den Ausschlag." ⚽ Mein Tipp: 3:1 ---

Nesreddin Kenniche: "Pforzheim dominiert das Spiel von Beginn an und lässt dem Aufsteiger keine Chance. Mit druckvollem Offensivspiel wird Singen klar besiegt." ⚽ Mein Tipp: 4:0 ---

Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars SSV Reutlingen Reutlingen 17:00 live PUSH

Nesreddin Kenniche: "Reutlingen präsentiert sich spielerisch reifer und nutzt seine Konterchancen effizient. Türkspor kämpft, doch die individuelle Klasse des SSV setzt sich durch." ⚽ Mein Tipp: 1:3 ---

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen TSV Essingen TSV Essingen 14:00 PUSH

Nesreddin Kenniche: "Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Villingen punktet durch Heimstärke, während Essingen mit schnellen Kontern gefährlich bleibt und so den Ausgleich erzwingt." ⚽ Mein Tipp: 2:2 ---