FuPa-Expertentipp mit Moritz Wache (Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Die Partien des 1. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Stürmer des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf im Expertentipp von FuPa.
Moritz Wache: "Beide Teams sind nicht zu unterschätzen und werden direkt alles geben. Auf dem Papier schätze ich Schöneiche stärker ein, aber die Fans von Stahl werden sicherlich eine große Rolle spielen."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Moritz Wache: "Der Oranienburger FC Eintracht wird mit Sicherheit sehr ambitioniert sein. Ich glaube mit dem klaren Auswärtserfolg im Pokal wird das ein klarer Sieg."
⚽ mein Tipp: 3:0
---
Moritz Wache: "Die Neuruppiner haben zwar ihr Pokalspiel verloren, aber auch gegen den Aufsteiger aus Klosterfelde. Sie werden sich glaube ich, klar durchsetzen können."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Moritz Wache: "Beide Teams sind aus dem Pokal, gegen niederklassigere Teams, ausgeschieden. Beide müssen also etwas gut machen und werden viel nach vorne werfen."
⚽ mein Tipp: 3:2
---
Moritz Wache: "Die Heimmannschaft wird sich hier durchsetzen können."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Moritz Wache: "Es verspricht ein qualitativ hochwertiges Spiel zu werden. Es könnte auch für jeden einen Luckypunch geben."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Moritz Wache: "Der Ludwigsfelder FC kommt mit sieben Jahren Oberligaerfahrung in die Brandenburgliga. Ich glaube, dass mit Frankfurt direkt eine der stärksten Mannschaften auf dem Plan steht."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Moritz Wache: "Trotz der besseren Saison im letzten Jahr, könnte Altlüdersdorf noch das Pokalspiel zu schaffen machen."
⚽ mein Tipp: 1:0
___________