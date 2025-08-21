 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Patrick Warminsky/FuPa-Grafik

FuPa-Expertentipp mit Moritz Wache (Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf)

Die Partien des 1. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Stürmer des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf im Expertentipp von FuPa.

Verlinkte Inhalte

Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Partien des 1. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Stürmer des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf im Expertentipp von FuPa.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
14:00

Moritz Wache: "Beide Teams sind nicht zu unterschätzen und werden direkt alles geben. Auf dem Papier schätze ich Schöneiche stärker ein, aber die Fans von Stahl werden sicherlich eine große Rolle spielen."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 19:30 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
19:30

Moritz Wache: "Der Oranienburger FC Eintracht wird mit Sicherheit sehr ambitioniert sein. Ich glaube mit dem klaren Auswärtserfolg im Pokal wird das ein klarer Sieg."
⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
15:00live

Moritz Wache: "Die Neuruppiner haben zwar ihr Pokalspiel verloren, aber auch gegen den Aufsteiger aus Klosterfelde. Sie werden sich glaube ich, klar durchsetzen können."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
15:00

Moritz Wache: "Beide Teams sind aus dem Pokal, gegen niederklassigere Teams, ausgeschieden. Beide müssen also etwas gut machen und werden viel nach vorne werfen."
⚽ mein Tipp: 3:2

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
15:00

Moritz Wache: "Die Heimmannschaft wird sich hier durchsetzen können."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
15:00

Moritz Wache: "Es verspricht ein qualitativ hochwertiges Spiel zu werden. Es könnte auch für jeden einen Luckypunch geben."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
14:00

Moritz Wache: "Der Ludwigsfelder FC kommt mit sieben Jahren Oberligaerfahrung in die Brandenburgliga. Ich glaube, dass mit Frankfurt direkt eine der stärksten Mannschaften auf dem Plan steht."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
14:00

Moritz Wache: "Trotz der besseren Saison im letzten Jahr, könnte Altlüdersdorf noch das Pokalspiel zu schaffen machen."
⚽ mein Tipp: 1:0

___________

Zum Spielerprofil hier klicken.

Aufrufe: 021.8.2025, 19:00 Uhr
redAutor