FuPa-Expertentipp mit Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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Moritz Schöps: "Falkensee wird seine ungeschlagene Serie fortsetzen und wieder gewinnen."
⚽ mein Tipp: 2:0
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Moritz Schöps: "Ich denke, es wird ein offenes Spiel mit vielen Chancen und Toren, aber ohne einen Sieger."
⚽ mein Tipp: 2:2
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Moritz Schöps: "Bornim spielt eine starke Rückrunde und wird uns alles abverlangen. Trotzdem setzen wir uns am Ende durch."
⚽ mein Tipp: 3:1
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Moritz Schöps: "Für Buckow wird es schwer, etwas aus Potsdam mitzunehmen. Potsdam wird souverän siegen und den ersten Platz festigen."
⚽ mein Tipp: 4:0
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Moritz Schöps: "Neustadt braucht jeden Punkt, Schönow hält aber gut dagegen und wird nicht verlieren."
⚽ mein Tipp: 1:1
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Moritz Schöps: "Hennigsdorf siegt nach einem umkämpften Spiel knapp."
⚽ mein Tipp: 3:2
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Moritz Schöps: "Glienicke hat besonders in der Offensive viel Qualität und wird deshalb zu Hause einen ungefährdeten Sieg einfahren."
⚽ mein Tipp: 3:0
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Moritz Schöps: "Zehdenick wird die Rote Laterne abgeben und gegen Babelsberg gewinnen. Mit Spielern wie John Lormis und Rodger Bruse hat man individuelle Qualität und die nötige Erfahrung."
⚽ mein Tipp: 1:4
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