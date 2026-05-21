 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick)

Die Partien des 27. Spieltags der Landesliga Nord tippt der Spieler der SG Einheit Zepernick im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: SG Einheit Zepernick / FuPa-Grafik
Foto: SG Einheit Zepernick / FuPa-Grafik

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LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Partien des 27. Spieltags der Landesliga Nord tippt der Spieler der SG Einheit Zepernick im Expertentipp von FuPa.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
19:30

Moritz Schöps: "Falkensee wird seine ungeschlagene Serie fortsetzen und wieder gewinnen."

⚽ mein Tipp: 2:0

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Morgen, 20:00 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
20:00

Moritz Schöps: "Ich denke, es wird ein offenes Spiel mit vielen Chancen und Toren, aber ohne einen Sieger."

⚽ mein Tipp: 2:2

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Morgen, 20:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
20:00live

Moritz Schöps: "Bornim spielt eine starke Rückrunde und wird uns alles abverlangen. Trotzdem setzen wir uns am Ende durch."

⚽ mein Tipp: 3:1

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Morgen, 20:00 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
20:00live

Moritz Schöps: "Für Buckow wird es schwer, etwas aus Potsdam mitzunehmen. Potsdam wird souverän siegen und den ersten Platz festigen."

⚽ mein Tipp: 4:0

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Morgen, 20:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
20:00

Moritz Schöps: "Neustadt braucht jeden Punkt, Schönow hält aber gut dagegen und wird nicht verlieren."

⚽ mein Tipp: 1:1

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So., 24.05.2026, 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
14:00live

Moritz Schöps: "Hennigsdorf siegt nach einem umkämpften Spiel knapp."

⚽ mein Tipp: 3:2

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So., 24.05.2026, 14:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
14:00

Moritz Schöps: "Glienicke hat besonders in der Offensive viel Qualität und wird deshalb zu Hause einen ungefährdeten Sieg einfahren."

⚽ mein Tipp: 3:0

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So., 24.05.2026, 14:00 Uhr
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
14:00

Moritz Schöps: "Zehdenick wird die Rote Laterne abgeben und gegen Babelsberg gewinnen. Mit Spielern wie John Lormis und Rodger Bruse hat man individuelle Qualität und die nötige Erfahrung."

⚽ mein Tipp: 1:4

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