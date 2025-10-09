FuPa-Expertentipp mit Maximilian Ludwig (SG Schulzendorf)

Foto: SG Schulzendorf / FuPa-Grafik

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

--- Die Partien des 15.⁠ ⁠Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler der SG Schulzendorf im Expertentipp von FuPa.

Maximilian Ludwig: "Eine objektive Meinung zu diesem Spiel fällt auf Grund der Vereinszugehörigkeit sichtlich schwer – ich versuche es dennoch. Ein in der ersten Halbzeit ausgeglichenes und umkämpftes Spitzenspiel geht mit 1:1 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kommt die spielerische Klasse der SGS immer besser zum Tragen und auch 1 gegen 1-Situationen werden immer häufiger vom Auswärtsteam gewonnen. Am Ende setzt sich die SGS auf Grund der zweiten Halbzeit verdient mit 1:3 durch. Der FC Frankfurt zeigt über volle 90 Minuten seine spielerische Klasse und unterstreicht seinen Anspruch, auch am Ende der Saison unter den Top 3 der Tabelle zu landen."

⚽ mein Tipp: 1:3 ---

Maximilian Ludwig: "12 Tore in den letzten zwei Spielen, dass lässt sich sehen Guben! Guben setzt die Erfolgsserie fort und holt auswärts drei wichtige Punkte. Ein ausgeglichenes Spiel entscheiden die Gubener auf Grund des aktuellen Laufs kurz vor Schluss für sich."

⚽ mein Tipp: 1:2 ---

Maximilian Ludwig: "Nach dem Punktverlust vergangene Woche findet Fürstenwalde wieder zurück in die Erfolgsspur und holt 3 sichere Heimpunkte. Zossen bleibt weiter ohne Punktegewinn, wird sich die kommenden Spiele aber stabilisieren und die ersten Punkte einfahren."

⚽ mein Tipp: 3:0 ---

Maximilian Ludwig: "Ein Leckerbissen für alle Landesklassenliebhaber. Auch wenn es die Tabelle aktuell nicht hergibt, zählt Briesen für mich zu den Topmannschaften der Liga. Aktuell bekommen sie die PS noch nicht auf den Boden, weshalb auch das Auswärtsspiel bei der Admira mit einem leistungsgerechtes Unentschieden endet."

⚽ mein Tipp: 2:2 ---

Maximilian Ludwig: "Die Dahlewitzer setzen ihre makellose Heimbilanz fort und gewinnen auch ihr viertes Heimspiel in dieser Saison."

⚽ mein Tipp: 2:1 ---

Maximilian Ludwig: "Frei nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, gewinnt Teltow die meisten seiner Spiele mit einem Tor Vorsprung. Diesmal spielt sich überraschendes in Teltow ab und die Heimmannschaft kann sich die drei Punkte mit zwei Toren Differenz sichern."

⚽ mein Tipp: 2:0 ---

Maximilian Ludwig: "Ein ausgeglichenes Spiel endet mit einem Heimsieg für KW. Nach einem frühen Führungstreffer durch Großbeeren, setzt sich am Ende die erfahrene Landesklasse-Mannschaft KW knapp durch."

⚽ mein Tipp: 2:1 ---