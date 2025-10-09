 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Maximilian Ludwig (SG Schulzendorf)

Die Partien des 15.⁠ ⁠Spieltags der Landesklasse Ost tippt der Spieler der SG Schulzendorf im Expertentipp von FuPa.

LK Ost Brandenburg
FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

---

Sa., 11.10.2025, 12:30 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
12:30

Maximilian Ludwig: "Eine objektive Meinung zu diesem Spiel fällt auf Grund der Vereinszugehörigkeit sichtlich schwer – ich versuche es dennoch. Ein in der ersten Halbzeit ausgeglichenes und umkämpftes Spitzenspiel geht mit 1:1 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kommt die spielerische Klasse der SGS immer besser zum Tragen und auch 1 gegen 1-Situationen werden immer häufiger vom Auswärtsteam gewonnen. Am Ende setzt sich die SGS auf Grund der zweiten Halbzeit verdient mit 1:3 durch. Der FC Frankfurt zeigt über volle 90 Minuten seine spielerische Klasse und unterstreicht seinen Anspruch, auch am Ende der Saison unter den Top 3 der Tabelle zu landen."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
15:00

Maximilian Ludwig: "12 Tore in den letzten zwei Spielen, dass lässt sich sehen Guben! Guben setzt die Erfolgsserie fort und holt auswärts drei wichtige Punkte. Ein ausgeglichenes Spiel entscheiden die Gubener auf Grund des aktuellen Laufs kurz vor Schluss für sich."
⚽ mein Tipp: 1:2

---

Sa., 11.10.2025, 12:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
12:30

Maximilian Ludwig: "Nach dem Punktverlust vergangene Woche findet Fürstenwalde wieder zurück in die Erfolgsspur und holt 3 sichere Heimpunkte. Zossen bleibt weiter ohne Punktegewinn, wird sich die kommenden Spiele aber stabilisieren und die ersten Punkte einfahren."
⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
15:00

Maximilian Ludwig: "Ein Leckerbissen für alle Landesklassenliebhaber. Auch wenn es die Tabelle aktuell nicht hergibt, zählt Briesen für mich zu den Topmannschaften der Liga. Aktuell bekommen sie die PS noch nicht auf den Boden, weshalb auch das Auswärtsspiel bei der Admira mit einem leistungsgerechtes Unentschieden endet."
⚽ mein Tipp: 2:2

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
15:00

Maximilian Ludwig: "Die Dahlewitzer setzen ihre makellose Heimbilanz fort und gewinnen auch ihr viertes Heimspiel in dieser Saison."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
15:00

Maximilian Ludwig: "Frei nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, gewinnt Teltow die meisten seiner Spiele mit einem Tor Vorsprung. Diesmal spielt sich überraschendes in Teltow ab und die Heimmannschaft kann sich die drei Punkte mit zwei Toren Differenz sichern."
⚽ mein Tipp: 2:0

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
15:00

Maximilian Ludwig: "Ein ausgeglichenes Spiel endet mit einem Heimsieg für KW. Nach einem frühen Führungstreffer durch Großbeeren, setzt sich am Ende die erfahrene Landesklasse-Mannschaft KW knapp durch."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
15:00

Maximilian Ludwig: "Weitere drei Punkte kann sich der MTV Wünsdorf sichern. In einem hart geführten Spiel setzt sich die spielerische Klasse von Wünsdorf durch. Schöneiche kann sich im weiteren Saisonverlauf weiter auf Ihre Heimstärke verlassen und wird auf heimischen Platz weiterhin verlässlich Punkten."
⚽ mein Tipp: 3:1

