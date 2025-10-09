Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Foto: SF Dorfmerkingen / FuPa-Grafik
FuPa-Expertentipp mit Maximilian Blum (SF Dorfmerkingen)
In dieser Woche tippt Maximilian Blum, Spieler der Sportfreunde Dorfmerkingen, den 11. Spieltag der Verbandsliga Württemberg.
Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Maximilian Blum: Es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe in Tübingen. Man darf der Tabelle nicht allzu viel Glauben schenken. Auch wenn neun Plätze zwischen uns liegen, sind es doch nur sieben Punkte. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, was man Woche für Woche sieht. Auch wenn unsere kleine Siegesserie letzten Freitag gegen Esslingen gerissen ist, wollen wir schnellstmöglich an die Leistungen der Wochen davor anknüpfen. Aufgrund der bislang guten Trainingswoche ist mein Tipp für dieses Spiel 2:1 für uns. ⚽ Mein Tipp: 1:2
Maximilian Blum: Ich denke, es wird ein sehr torreiches Spiel auf dem engen Kunstrasen. Heilbronn ist bislang noch hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Sie haben jedoch mit dem Ball viel Qualität. Hofherrnweiler hat letzte Woche vier Tore nach Standards geschossen, was für sie auf einem engen Kunstrasen sprechen würde. Deshalb ist mein Tipp für dieses Spiel 2:2. ⚽ Mein Tipp: 2:2
Maximilian Blum: Aufgrund der zwei roten Karten von Rottenburg in der letzten Woche gegen Hofherrnweiler und der positiven Ergebnisse von Friedrichshafen in den letzten Wochen denke ich, dass der VfB Friedrichshafen mit 2:0 gewinnen wird. ⚽ Mein Tipp: 0:2
Maximilian Blum: Bei diesem Spiel tippe ich auf ein 2:2. Fellbach strauchelt in den letzten Spielen etwas, und Waiblingen ist immer knapp dran, auch gegen die oberen Mannschaften etwas mitzunehmen. Deshalb denke ich, dass sie am Wochenende einen Punkt aus Fellbach mitnehmen. ⚽ Mein Tipp: 2:2
Maximilian Blum: Da beide Mannschaften in den letzten Wochen sehr gut drauf sind, ist es schwierig, hier zu tippen. Weilimdorf hat zwar die letzten drei Spiele gewonnen, dennoch glaube ich, dass Calcio nach dem Sieg gegen den Tabellenführer viel Aufwind hat und eine kleine Serie starten will. Deshalb wird Calcio gewinnen. ⚽ Mein Tipp: 1:2