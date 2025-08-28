 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
FuPa-Expertentipp mit Max-Bennet Säger (BSG Stahl Brandenburg)

Die Partien des 2. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Abwehrspieler der BSG Stahl Brandenburg im Expertentipp von FuPa.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
15:00

Max-Bennet Säger: "Frankfurt möchte nach dem ersten Spieltag unbedingt ihren ersten Dreier einfahren, ich sehe sie am Ende der Saison unter den Top drei."
⚽ mein Tipp: 3:0

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
15:00

Max-Bennet Säger: "Miersdorf geht mit Rückenwind in die Partie, sie könnten für mich bis zum Winter die Überraschung sein."
⚽ mein Tipp: 1:3

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
15:00live

Max-Bennet Säger: "Fürstenwalde ist nach dem 1:4 noch nicht in der Spur und Petershagen holt sich den ersten Dreier."
⚽ mein Tipp: 0:2

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
15:00live

Max-Bennet Säger: "Offener Schlagabtausch. Viele Tore - schön für die Zuschauer."
⚽ mein Tipp: 3:3

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
15:00

Max-Bennet Säger: "Ein umkämpftes Spiel zwischen zweier hoch ambitionierter Vereine, die beide unter die Top 5 gehören."
⚽ mein Tipp: 1:1

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
14:00

Max-Bennet Säger: "Stark umkämpftes Spiel, wobei BM erneut den späten Lucky Punch setzen wird."
⚽ mein Tipp: 2:1

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
15:00

Max-Bennet Säger: "Beide Teams wollen den verpassten Saisonstart nachholen und trennen sich trotzdem torlos."
⚽ mein Tipp: 0:0

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
15:00

Max-Bennet Säger: "Wir knüpfen an die Leistung vom ersten Spieltag an und gewinnen auch unser erstes Heimspiel in dieser Saison."
⚽ mein Tipp: 2:0

