FuPa-Expertentipp mit Max-Bennet Säger (BSG Stahl Brandenburg)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Die Partien des 2. Spieltags der Brandenburgliga tippt der Abwehrspieler der BSG Stahl Brandenburg im Expertentipp von FuPa.
Max-Bennet Säger: "Frankfurt möchte nach dem ersten Spieltag unbedingt ihren ersten Dreier einfahren, ich sehe sie am Ende der Saison unter den Top drei."
⚽ mein Tipp: 3:0
---
Max-Bennet Säger: "Miersdorf geht mit Rückenwind in die Partie, sie könnten für mich bis zum Winter die Überraschung sein."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Max-Bennet Säger: "Fürstenwalde ist nach dem 1:4 noch nicht in der Spur und Petershagen holt sich den ersten Dreier."
⚽ mein Tipp: 0:2
---
Max-Bennet Säger: "Offener Schlagabtausch. Viele Tore - schön für die Zuschauer."
⚽ mein Tipp: 3:3
---
Max-Bennet Säger: "Ein umkämpftes Spiel zwischen zweier hoch ambitionierter Vereine, die beide unter die Top 5 gehören."
⚽ mein Tipp: 1:1
---
Max-Bennet Säger: "Stark umkämpftes Spiel, wobei BM erneut den späten Lucky Punch setzen wird."
⚽ mein Tipp: 2:1
---
Max-Bennet Säger: "Beide Teams wollen den verpassten Saisonstart nachholen und trennen sich trotzdem torlos."
⚽ mein Tipp: 0:0
---
Max-Bennet Säger: "Wir knüpfen an die Leistung vom ersten Spieltag an und gewinnen auch unser erstes Heimspiel in dieser Saison."
⚽ mein Tipp: 2:0
___________