 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

FuPa-Expertentipp mit Maurice Donath (TSV Schlieben)

Die Partien des 18. Spieltags der Landesklasse Süd tippt der Spieler des TSV Schlieben im Expertentipp von FuPa.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Sarah Miklis / FuPa-Grafik
Foto: Sarah Miklis / FuPa-Grafik

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
SG Burg
SG BurgSG Burg
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
15:00

Maurice Donath: "Schon in Schlieben ein unbequemer Gegner gewesen. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, es wird, denke ich, ein ähnliches Spiel, welches wir aber für uns entscheiden werden."

⚽ mein Tipp: 1:3

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
15:00

Maurice Donath: "Ich bin sehr überrascht und finde es schade, dass BaLi so weit unten steht. Ich hoffe, dass BaLi, auch aufgrund der Entfernung, nicht absteigt."

⚽ mein Tipp: 1:2

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
15:00

Maurice Donath: "Germania ist eine super sympathische Truppe. Ich hoffe auch, dass sie sich in der Rückrunde steigern können. Sie haben in Schlieben ein sehr aufopferungsvolles Spiel gemacht. Ich hoffe, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben."

⚽ mein Tipp: 3:2

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
15:00

Maurice Donath: "Das sind zwei absolute Top-Mannschaften der Liga, die auch immer die Möglichkeit haben, oben mitzuspielen – was sie ja auch die letzten zwei Jahre kontinuierlich tun. Deshalb schätze ich auf ein Unentschieden."

⚽ mein Tipp: 2:2

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
15:00

Maurice Donath: "Ich bin echt überrascht von Kolkwitz in dieser Saison. Sie spielen sehr guten Fußball, deswegen denke ich, dass sie das Ding klar entscheiden werden."

⚽ mein Tipp: 4:0

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
15:00

Maurice Donath: "Ich glaube, über Sielow brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren: super Mannschaft, Favorit. Wir hatten sie selbst am Rande einer Niederlage, denke aber, dass sie in der Rückrunde nicht mehr so viele Federn lassen."

⚽ mein Tipp: 0:3

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
15:00

Maurice Donath: "Großräschen hat mit Nick Ullrich einen alten Weggefährten aus der Jugend verloren, der auch weiß, wo das Tor steht. Ich gönne allerdings den Almkickern die drei Punkte etwas mehr."

⚽ mein Tipp: 1:2

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
15:00

Maurice Donath: "Ich denke, Peitz wird das Ding ziehen. Sie stehen als Absteiger im gefestigten Mittelfeld."

⚽ mein Tipp: 2:0

