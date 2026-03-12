FuPa-Expertentipp mit Maurice Donath (TSV Schlieben)

In der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der 3. Liga bis zur 2. Kreisklasse.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Brandenburg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an brandenburg@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
---
Maurice Donath: "Schon in Schlieben ein unbequemer Gegner gewesen. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, es wird, denke ich, ein ähnliches Spiel, welches wir aber für uns entscheiden werden."
⚽ mein Tipp: 1:3
---
Maurice Donath: "Ich bin sehr überrascht und finde es schade, dass BaLi so weit unten steht. Ich hoffe, dass BaLi, auch aufgrund der Entfernung, nicht absteigt."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Maurice Donath: "Germania ist eine super sympathische Truppe. Ich hoffe auch, dass sie sich in der Rückrunde steigern können. Sie haben in Schlieben ein sehr aufopferungsvolles Spiel gemacht. Ich hoffe, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben."
⚽ mein Tipp: 3:2
---
Maurice Donath: "Das sind zwei absolute Top-Mannschaften der Liga, die auch immer die Möglichkeit haben, oben mitzuspielen – was sie ja auch die letzten zwei Jahre kontinuierlich tun. Deshalb schätze ich auf ein Unentschieden."
⚽ mein Tipp: 2:2
---
Maurice Donath: "Ich bin echt überrascht von Kolkwitz in dieser Saison. Sie spielen sehr guten Fußball, deswegen denke ich, dass sie das Ding klar entscheiden werden."
⚽ mein Tipp: 4:0
---
Maurice Donath: "Ich glaube, über Sielow brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren: super Mannschaft, Favorit. Wir hatten sie selbst am Rande einer Niederlage, denke aber, dass sie in der Rückrunde nicht mehr so viele Federn lassen."
⚽ mein Tipp: 0:3
---
Maurice Donath: "Großräschen hat mit Nick Ullrich einen alten Weggefährten aus der Jugend verloren, der auch weiß, wo das Tor steht. Ich gönne allerdings den Almkickern die drei Punkte etwas mehr."
⚽ mein Tipp: 1:2
---
Maurice Donath: "Ich denke, Peitz wird das Ding ziehen. Sie stehen als Absteiger im gefestigten Mittelfeld."
⚽ mein Tipp: 2:0
___________
__________________________________________________________________________________________________
